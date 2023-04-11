日外交藍皮書 明指中國動向為「前所未有最大戰略挑戰」

外相林芳正今天向內閣會議中提出報告後正式公布2023年版「外交藍皮書」。（路透檔案照）

2023/04/11 14:51

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本外務省今天公布2023年版「外交藍皮書」，對於加強海洋進軍的中國軍事動向，明記為「前所未有的最大戰略挑戰」，較去年版的「安全保障上的強烈擔憂」用語更為強烈。藍皮書中並對中國與俄羅斯強化軍事合作的動向表示「重大關切」。

外交藍皮書為外務省每年製作的外交報告，以公布日本對當前國際情勢的認識及相關外交政策，外相林芳正今天向內閣會議中提出報告後正式公布。2023年版新增「俄羅斯侵略烏克蘭與日本的應對」專頁，強調「並非隔岸觀火，任何地方都不允許改變現狀」。

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對於國際情勢的認識，藍皮書中強調「國際社會正處於歷史轉換期」，並將俄羅斯侵略烏克蘭定位為「動搖現有國際秩序基礎的暴行，象徵後冷戰期已告終」。

至於日本目前的安保環境，藍皮書中提到「戰後最嚴峻的狀況」。背景為中國在東海和南海的海洋擴權，包括沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊，「正在加強片面改變現狀的力量」。藍皮書也提到去年8月，中國的彈道飛彈首次擊落在日本專屬經濟區 （EEZ）。

藍皮書中也多次提及「台灣海峽和平穩定的重要性」，其中包括首相岸田文雄參加7大工業國（G7）峰會、東亞峰會（EAS）以及在日美領袖峰會中的發言，林芳正參與簽署的G7外相緊急聲明，以及與中國外長電話會談等場合，兩人至少有6次在國際場合提到台海穩平穩定重要性。藍皮書並指出去年8月中國在台灣周邊的軍演後，台海安全在整個國際社會迅速引起關注。

今年版的藍皮書指出，中國不否認對台動武的對外態度和軍事動向，為「前所未有的最大戰略挑戰」，另對中國與俄羅斯加強軍事合作的動向表示「嚴重關切」。

此外，今年版的藍皮書首次以「全球南方」為題，介紹亞洲和非洲等主要位於南半球的新興國家和開發中國家，藍皮書中列舉印度、巴西及印度等國，認為這些國家正在增加存在感，許多國家採取政治中立立場，與美歐以及中俄保持一定距離，其中一些國家在聯合國的對俄譴責決議案中棄權。藍皮書指出「儘可能多與新興國家和開發中國家合作極其重要」。

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