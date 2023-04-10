警告中共恐不必動武就控制台灣 麥考爾：2024大選對台至關重要

美眾院外委會主席麥考爾直言，明年大選對台灣未來至關重要。（法新社）

2023/04/10 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕甫結束訪台行程的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul），9日接受美媒專訪時直言，2024台灣總統大選對台灣的未來至關重要，中共可能可以不必動武就影響並控制台灣。

根據《國會山報》（The Hill）報導，麥考爾8日結束訪台行程，甫回國便接受全國廣播公司（NBC News）新聞節目《與媒體見面》（Meet the Press）主持人托德（Chuck Todd）專訪，分享自己此行到台灣的感想。

請繼續往下閱讀...

麥考爾提到「雙英」分別赴中美訪問一事，「台灣主要的兩個政黨，分持不同意識型態，蔡英文總統的政黨不想成為中國的一部分，另一個政黨則想和中國談，雙方為此進行無數次政治辯論。我認為台灣明年1月的大選非常重要，當我得知台灣前總統馬英九在蔡總統赴美的同時訪問中國，我就確信中國一定會想辦法影響台灣下次大選，力圖不必動武就接管台灣。」

麥考爾接著說，大多數台灣人民都不想被中國統一，在香港發生的事情和俄羅斯入侵烏克蘭，讓台灣人大開眼界，台灣人對此都非常緊張。儘管點出台灣開始有所警惕，但麥考爾也坦言，在假設中國入侵台灣的情況下，目前台灣的自我防衛能力還沒有達到應有的水準，「如果我們想要達到避免開戰的威懾力，我們就要趕快把武器運到台灣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法