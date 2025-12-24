家庭聚餐卻報公帳！台中前地政局長吳存金被起訴

台中市前地政局長吳存金。（資料照）

「吃飯吃到出事！」台中市前地政局長吳存金，被指控任內多次將與家人、親友私人聚餐費用，改以首長特別費名義報帳，從餐廳統編到發票核銷全數走公帳，累計金額雖僅6萬餘元，且案發時已請辭獲准，但檢方認定其行為戕害公務員廉潔形象，今天仍依貪污及使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。

經查，吳存金自2019年間起，陸續在台中多家餐廳用餐，這些飯局內容均為與親屬間的家庭聚餐，並非因公接待或公務應酬，然而，吳仍向餐廳提供地政局統一編號，索取發票或免用統一發票收據，再交由不知情的地政局經辦與主計人員辦理核銷，相關單據共計11筆。

由於首長特別費性質特殊，僅限於因公所需之招待、饋贈等用途，吳存金卻明知規定仍持續報帳，形同將私人餐費轉嫁公帑，檢方查出，這11次核銷金額累計達6萬8679元，雖非鉅款，但行為時間橫跨數年，已嚴重影響預算控管與行政信賴。

案件曝光後引發外界譁然，檢調隨即發動搜索，吳存金複訊後以100萬元交保，也主動向台中市政府請辭並獲准，檢方認為，首長特別費屬高度信賴制度，一旦遭濫用，即便金額不高，仍會動搖公務體系廉潔基礎，必須嚴正看待，今（24日）偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，以及《刑法》行使使公務員登載不實公文書等罪嫌提起公訴。

