烏克蘭外委會主席：中國對台灣沒有「合法權利」

2023/04/10 17:43

〔編譯陳成良/綜合報導〕 烏克蘭最高拉達(國會)外交委員會主席梅列日科(Oleksandr Merezhko)9日透過推特發文直指,北京不斷聲稱台灣屬於中國,是一種「共產主義錯覺」,北京對台灣並沒有「合法權利」。

梅列日科說:「中共不斷叫囂稱台灣是屬於他們的。但這是一種基於否定的、嚴重失信和失效的政治綱領的共產主義錯覺。」

梅列日科強調,無可爭議的事實,是「中國對台灣沒有合法權利」。

梅列日科還發多則推文,對法國總統馬克宏結束北京之行後的「媚中言論」提出批判,並指出馬克宏開始依循中國與俄羅斯的宣傳風向,使用「烏克蘭危機」的用語。梅列日科提醒馬克宏,這不是什麼「危機」,而是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。他直指,馬克宏的相關言論,已減損了法國的公信力。

The #CCP keeps crying #Taiwan???????? belongs to them. But this is a communist delusion drawing on denial & a deeply discredited & defunct political agenda. Read @TheNatlInterest's expert take & see the irrefutable truth: #China has no legal claim to Taiwan!????https://t.co/gTiIleYHqS