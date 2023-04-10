烏克蘭外委會主席：中國對台灣沒有「合法權利」

烏國會外交委員會主席梅列日科強調、中國對台灣沒有「合法權利」。（圖翻攝自Oleksandr Merezhko推特）

2023/04/10 17:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕 烏克蘭最高拉達（國會）外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）9日透過推特發文直指，北京不斷聲稱台灣屬於中國，是一種「共產主義錯覺」，北京對台灣並沒有「合法權利」。

梅列日科說：「中共不斷叫囂稱台灣是屬於他們的。但這是一種基於否定的、嚴重失信和失效的政治綱領的共產主義錯覺。」

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梅列日科強調，無可爭議的事實，是「中國對台灣沒有合法權利」。

梅列日科還發多則推文，對法國總統馬克宏結束北京之行後的「媚中言論」提出批判，並指出馬克宏開始依循中國與俄羅斯的宣傳風向，使用「烏克蘭危機」的用語。梅列日科提醒馬克宏，這不是什麼「危機」，而是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。他直指，馬克宏的相關言論，已減損了法國的公信力。

The #CCP keeps crying #Taiwan???????? belongs to them. But this is a communist delusion drawing on denial & a deeply discredited & defunct political agenda. Read @TheNatlInterest's expert take & see the irrefutable truth: #China has no legal claim to Taiwan!????https://t.co/gTiIleYHqS — Олександр Мережко （@ChairOlek） April 8, 2023

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