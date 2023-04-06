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    路透：巴拉圭4月底大選 美憂台灣恐再失邦交國

    巴拉圭外交部在宏國斷交事件當天，就迅速發布聲明和兩國國旗合照，重申與我邦誼穩定；圖為巴拉圭總統阿布鐸。（資料照）

    巴拉圭外交部在宏國斷交事件當天，就迅速發布聲明和兩國國旗合照，重申與我邦誼穩定；圖為巴拉圭總統阿布鐸。（資料照）

    2023/04/06 12:19

    〔中央社〕路透社報導，中國尋求將仍承認台灣的美洲國家數量從目前的7國進一步削減，而美國官員愈來愈覺得，下一個與台灣斷交、改與中國建交的可能會是巴拉圭。

    宏都拉斯上月棄台從中後，蔡英文總統本月訪問瓜地馬拉與貝里斯，鞏固台灣與這兩個中美洲邦交國的外交關係，凸顯蔡政府在防止更多邦交國出走的努力。

    但一些美國決策者與獨立分析家認為，巴拉圭是近期最有可能與台斷交的國家，尤其是如果這個南美洲國家的反對派贏得4月30日選舉，將有可能將依照農業遊說團體所提要求，兌現其在改與中國建交的承諾。

    曾任美國前總統歐巴馬顧問、現任華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow Wilson Center）拉丁美洲計畫主任的蓋登（Benjamin Gedan）說：「巴拉圭顯然是（各方）爭相拉攏的國家。」

    台灣若再失邦交國，一來重創美國，顯示華府在防止台灣流失邦交國上似乎收效甚微，二來是中國在美國鄰國擴大足跡的最新跡象。

    路透社採訪了3位美國官員與數名熟悉此事的消息人士，他們認為在遏阻台灣邦交國轉而投向中國一事上，拜登政府能動用的選項有限，有些人表示，台灣本身似已接受將失去更多的美洲盟邦。

    這樣的看法比拜登幕僚對外的公開說法更為悲觀，美國消息人士還說，這也解釋了宏都拉斯不久前棄台投中之後華府何以默不吭聲。

    兩位美國官員雖然同意各國有權做出自己的主權決定，但他們告訴路透社說，現在對台灣而言更重要的是拓展在世界貿易組織（WTO）等多邊機構中的角色，而不是把焦點放在維繫邦交上。

    台灣已公開表示不會在拉丁美洲與財力更雄厚的中國進行金錢競逐。台灣目前在全球有13個邦交國。

    一名了解台灣方面想法的消息人士說，隨著巴拉圭大選逼近，且中國難題成議程重點，台灣官員希望巴拉圭仍將與台灣為盟，維持正常外交關係。

    然而，巴拉圭這場選舉可能成為這個議題的轉捩點，且此一決定的意義將遠遠超越國界。巴拉圭是內陸國家，面積如美國加州般大，人口有670萬人。

    巴拉圭反對派候選人、中間派律師艾里格里（Efrain Alegr）1月告訴路透社，如果他贏得總統職位就將與台灣斷交、改與中國建交，一舉提高關鍵的大豆與牛肉出口。

    執政保守派政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）則矢言，若他贏得選舉，與台灣的邦交將不受影響。

    民調顯示巴拉圭選情緊繃，誰贏誰輸難以預料。巴拉圭政壇過去數十年來多由紅黨執政，但紅黨一再傳出貪汙醜聞，且農業部門對於無法在龐大中國市場占一席之地多有怨言。

    巴拉圭是全球前10大牛肉出口國，也是全球第4大大豆出口國，多年來一直承受各界施壓，要求重新考慮與台灣的邦交關係。

    不過艾里格里如果勝出，能否真能取得立法支持與台灣斷交，部分分析家抱持質疑的態度。

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