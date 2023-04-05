華盛頓州長斥資3900萬挺墮胎 備妥3年份藥流量

美國華盛頓州為挺女權，斥資128 萬美元購買3萬劑的終止妊娠藥物「美服培酮」。（美聯社）

2023/04/05 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕趕在德州聯邦法院宣布是否撤銷常見墮胎藥許可前，美國華盛頓州長英斯利 （Jay Inslee）4日宣布，該州已斥資128萬美元（新台幣約3903萬元）購得3萬顆的終止妊娠藥物「美服培酮」，藥量足以供應3年。

綜合外媒報導，美國最高法院去年推翻維護聯邦墮胎權「羅訴韋德案」，拜登政府為擴大墮胎途徑批准常見處方籤墮胎藥「美服培酮」（Mifepristone）在藥局上架，反墮胎組織因此在德州聯邦法院控告美當局對「美服培酮」上架一事審查不嚴，訴求法院撤銷「美服培酮」許可。

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根據《美聯社》 報導，德州聯邦法院判決恐影響全美，英斯利昨召開記者會說，華盛頓州矯正署已經購得3萬劑的墮胎藥「美服培酮」，並已於上月31日到貨，每顆藥成本42.50美元（新台幣約1293元），總計花費128萬美元，藥量也足以供應該州3年，「無論判決如何，都無法影響華盛頓人的使用」。

英斯利也說，「德州訴訟將危害全國，華盛頓無法無視這毀滅性後果」、「我們無所畏懼將以各種行動來維護權力，華盛頓是一個支持墮胎的州，德州的法官不能命令他們。」

華盛頓州政府解釋說，華盛頓州每月約有800件墮胎案例，約莫60%都是透過「藥流」，又因「羅訴韋德案」被推翻，預料該州墮胎需求將會提高，因此購買3萬劑藥物。除此預先購買藥物外，在州長指示下，該州巡警部門拒絕與他州執法單位合作調查墮胎案，華盛頓州立法機構本屆會議也將通過保障墮胎、跨性別照護藥物法案。

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