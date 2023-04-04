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    中國擅自更改與印邊界11地名 印度政府嗆聲了！

    中國與印度長年因邊界爭議發生摩擦。（彭博）

    中國與印度長年因邊界爭議發生摩擦。（彭博）

    2023/04/04 20:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長年與印度存在邊界爭議，雙方更於2020年爆發國際關注的邊境衝突，後續也發生過零星衝突事件。近日，中國政府宣布為喜馬拉雅山一帶共11個地區重新命名，藉此宣示主權。印度政府今天（4日）表達嚴正抗議，強調拒絕接受中方命名，相關地區是印度「神聖不可分割」的領土。

    中國民政部2日發布「藏南地區公開使用地名公告」，稱「根據國務院地名管理的有關規定，我部會同有關部門對我國藏南地區部分地名進行了『標準化處理』。現正式公佈第三批增補藏南地區公開使用地名，共11個」，分別為錯那縣的「邦欽」、「江卡宗」、「羅素日（山）」、「疊普日（山）」、墨脫縣的「達東」、「齊布日河」、「東孜拉峰」、察隅縣的「格多河」、「古玉通」、「尼瑪崗峰」及橫跨錯那縣與隆子縣的「久紐澤崗日（山）」。

    綜合印媒報導，上述地區都在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）轄區內，且實質治理中。面對中共單方面更名意圖藉此宣示主權，印度外交部週二發聲明表示抗議，指這是中國繼2017年4月和2021年12月之後，第3次單方面更改阿魯納恰爾邦轄區內的地區名稱，「過去中方的更名舉動皆立即遭到我國拒絕，這次我國也堅決不接受中方舉措，阿魯納恰爾邦所有涵蓋領土都是印度不可分割的一部分」！

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