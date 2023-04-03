創造「台灣沒有的台灣拉麵」！ 日本台裔料理人郭明優逝世

日本「台灣拉麵」創始人郭明優先生上月29日逝世，享壽82歲。（圖翻攝自矢板明夫臉書）

2023/04/03 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕在日本創造出「台灣沒有的台灣拉麵」、並將之普及日本全國的台裔料理人郭明優，近日傳出已仙逝，享壽82歲。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫透露，郭明優先生死訊曝光後，日本各大媒體都報導了此消息，不少日網友也表示惋惜與不捨。

綜合日媒報導，名古屋千種區台式料理店「味仙」創辦人郭明優，經家屬證實已於上週三（3/29）離世，享壽82歲。相關報導指出，郭明優是作為名古屋美食並在日本全國享負盛名的「台灣拉麵」創始者，其生前努力藉由料理搭起台日文化橋樑，不少饕客得知其離世的消息均表遺憾。

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有趣的是，郭明優在日本推出的台灣拉麵，其實並不是台灣道地美食，在日本社會曾因「台灣沒有的台灣拉麵」掀起討論。矢板明夫今晚透過臉書分享郭明優死訊時也介紹道，「郭老先生出生在日本，其父是台中大甲人，年輕時就去了日本。郭老先生20多歲時來台旅遊，吃到台南擔仔麵，覺得很好吃，回日本後就照著記憶結合日本拉麵的做法試著做，也因為自己喜歡吃辣，就多加了一些辣椒、韭菜和大蒜，成為了台灣拉麵的雛形。」

矢板明夫表示，郭明優將這道料理起名為台灣拉麵原因有2，其一是懷念台灣，二則是為了增加拉麵的品牌效應，「50多年前台灣和日本的人員往來並不是很頻繁，所以很多日本消費者都以為「台灣拉麵」是台灣人經常吃的料理。其實，日本這種假借外國地名給料理命名的例子還有很多，例如『天津蓋飯』、『廣東麵』等」。

矢板明夫接著說，台灣拉麵起初只在名古屋才能吃到，直到1980年代末期，日本全國有段時間突然流行吃辣椒，稱吃辣能減肥，因此又辣又好吃的台灣拉麵就這樣在全國各地流行起來，甚至做成泡麵，「據說，豐田汽車各地方分公司的食堂裡，都可以吃到台灣拉麵。有意思的是，日本的台灣拉麵後來又傳回到了台灣，但名字卻改成了『名古屋拉麵』。畢竟對大部分台灣人來說，這種拉麵的口味是日式的。」

最後矢板明夫對郭明優致悼：「郭老先生結合了日本和台灣雙方的特點，發明了新的料理，也促進了台日文化的交流。郭老先生千古！」

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