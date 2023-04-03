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    電動滑板車亂象多 巴黎九成市民公投同意禁用

    共享電動滑板車衍生一連串亂象與交通事故，巴黎市民4月2日公投，有九成市民同意禁用。（彭博）

    共享電動滑板車衍生一連串亂象與交通事故，巴黎市民4月2日公投，有九成市民同意禁用。（彭博）

    2023/04/03 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕巴黎市區近年來引進電動滑板車作為共享交通工具，但滑板車所引發的交通事故與爭議層出不窮。巴黎市政府4月2日針對滑板車出租存廢議題進行公投，在公投結果出爐後，巴黎有近九成的選票反對出租電動滑板車，巴黎市政府表示將尊重公投決定。

    綜合外媒報導，巴黎市政府統計，此次符合資格的138萬選民中，只有10萬3000人投票，但投票選民有超過9萬1300人反對滑板車。針對投票結果，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）表示將尊重。

    共享電動滑板車2018年上路後，巴黎市政府逐步加強監管，設立專用停放區、限制最高時速和營運商數量，但共享滑板車仍惹出不少爭議。有行人抱怨使用者危險騎乘，不僅違規騎上人行道，違規雙載的狀況也層出不窮，使用者年滿12歲即可租用電動滑板車，一連串因素也讓電動滑板車在巴黎甚至法國各城街頭出現許多事故。

    法國在2021年有24人死於滑板車相關事故，其中1人死於巴黎。2022年巴黎發生了459起電動滑板車和類似車輛的事故，其中包括3起死亡事故，有接近500人因為滑板車事故受傷。但儘管如此，巴黎市內的滑板車租用率仍非常高，每輛滑板車在巴黎市區1天可以被租用3.5次，巴黎也成為歐洲滑板車租用率最高的城市。

    雖然許多人投票禁止滑板車，但也有另一派聲浪認為，他們寧願有更嚴格的租用規定，也不願完全禁止滑板車。35歲的巴黎市民皮耶爾（Pierre Waeckerle）表示：「我認為公投選項過於二元化，我不希望滑板車在人行道為所欲為，但禁止他們並不是優先事項。」

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