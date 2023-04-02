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    美軍陷肥胖問題 疫情間陸軍「過重」人數破萬

    美國軍方潛藏的肥胖問題因為受到肺炎疫情影響，導致情況加劇。（美聯社）

    美國軍方潛藏的肥胖問題因為受到肺炎疫情影響，導致情況加劇。（美聯社）

    2023/04/02 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕新的美國研究發現，在武漢肺炎（COVID-19）期間，美軍的肥胖人數激增。僅計算陸軍的話，從2019年2月至2021年6月間就有近1萬名現役士兵到達肥胖標準，比例提高至全部隊的「近四分之一」。美國海軍與海軍陸戰隊也有肥胖人數提升的狀況呈現，而到目前為止美軍的肥胖問題仍未好轉。

    根據《美聯社》報導，美國軍方潛藏的肥胖問題因為受到肺炎疫情影響，導致情況加劇。領導這項研究的美國著名軍醫大學（Uniformed Services University）衛生服務研究中心主任科爾莫斯（Tracey Perez Koehlmoos）強調，「陸軍和其他軍種需專注在如何讓部隊恢復體態」，過重和肥胖的士兵更容易受傷，也比較不能夠承受他們職業的體力需求。

    美國聯邦研究顯示，軍隊每年因超重和肥胖相關的健康成本損失超過65萬個工作天，導致現役和退役軍人與他們家人每年總和損失超過15億美元。科爾莫斯也表示，近期的數據報告要到今年後半才能得到，但沒有跡象顯示肥胖的趨勢正在停止，這一情況凸顯了人們長期對美國戰鬥部隊的戰備狀態感到擔憂。

    在2022財政年度，美國陸軍首次未能實現其徵兵目標，未徵到1萬5000名新兵，即要求的四分之一。這主要是因為四分之三的17至24歲的美國國民因為多種原因（包括超重），不符合服兵役的資格。根據報告，超重是最大的個人不合格因素，影響超過十分之一的美軍潛在應聘者。

    負責一項減肥計畫的美國密西根大學內分泌學家羅斯伯格（Amy Rothberg）博士說，「在壓力下，我們會想要儲存熱量」。他表示將採取廣泛的措施來解決這個問題，包括查看軍隊食堂提供的食物、瞭解睡眠模式以及治療患有創傷後壓力症候群（PTSD）等問題的服役人員。「我們需將肥胖視為一種需要全面護理的慢性疾病」。

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