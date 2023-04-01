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    川普支付豔星封口費遭起訴 妻子氣炸仍決定力挺

    川普（左）因涉支付封口費給豔星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。英媒報導，川普妻子梅蘭妮亞（左）一開始相當震怒，但現在傳出她決定支持丈夫。（路透資料照）

    川普（左）因涉支付封口費給豔星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。英媒報導，川普妻子梅蘭妮亞（左）一開始相當震怒，但現在傳出她決定支持丈夫。（路透資料照）

    2023/04/01 20:34

    〔中央社〕川普因涉支付封口費給豔星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。英國媒體報導，他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）儘管餘怒未消，依舊決定支持丈夫。

    「每日郵報」報導，梅蘭妮亞身邊的知情人士透露，「川普太太很堅強。她專注於家庭並支持丈夫，一如過往。過去7年來，左派多次試圖汙衊並攻擊她的家庭，這是他們想要拉下他（川普）的最新一次嘗試」。

    川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她閉口不談兩人的過往風流韻事。丹尼爾斯稱兩人在2006年有過性關係，就在梅蘭妮亞產下兒子拜倫（Barron Trump）幾個月之後。

    報導一開始傳出川普和丹尼爾斯有婚外情時，梅蘭妮亞相當震怒，但現在傳出她支持丈夫，顯然戰術已經轉變。

    據傳先前曾與父親疏遠的川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）也在3月31日表達了對父親的支持。在川普面臨官司的此刻，家族成員選擇團結來到大家長身邊。

    76歲的川普預定於4月4日下午2時15分在曼哈頓出庭應訊。檢方尚未公布確切的起訴罪名，但據傳將有超過30個。

    報導稱，根據消息人士推測，梅蘭妮亞應該不會陪同川普到紐約出庭，但情況仍有可能生變。

    梅蘭妮亞目前和川普一起住在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所，被拍到和川普同進同出。

    根據發布在社群媒體的照片，兩人在海湖俱樂部的華麗宴會廳肩並肩共進晚餐，形影不離。

    梅蘭妮亞身穿一襲大紅色洋裝，在人群中相當搶眼。對於常用衣服替她說話的梅蘭妮亞而言，這個選擇似乎是一種強烈表態。

    而依過往案例判斷，如果川普真的要出庭受審，當他面對陪審團時，身邊不離不棄的妻子將對川普十分有力。

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