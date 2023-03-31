刑事起訴無妨川普選總統 後續發展一次看

美國前總統川普因2016年所涉豔星封口費案遭曼哈頓大陪審團起訴，使他成為史上首位遭刑事起訴的卸任總統。起訴或定罪均無妨川普競選，但情勢會非常複雜。（路透資料照）

2023/03/31 12:59

〔中央社〕美國前總統川普因2016年所涉豔星封口費案遭曼哈頓大陪審團起訴，使他成為史上首位遭刑事起訴的卸任總統。起訴或定罪均無妨川普競選，但情勢會非常複雜。

本案源於2016年美國總統大選前川普陣營向AV女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）付錢，要她別講所謂幾年前她與川普的婚外情。

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「華盛頓郵報」報導，起訴書目前仍彌封，具體起訴內容尚未公開；「紐約時報」指出在媒體披露後，曼哈頓地區檢察官辦公室30日晚間證實川普被起訴，檢察官已連繫律師協調川普本人到案，預計川普將於4月4日到庭接受訊問。據稱起訴內容達20多條罪狀。

● 檢辯已協商 川普應不致眾目睽睽上銬

華郵指出雖然一般來說被告遭刑事起訴會被上銬逮捕，但檢察官很可能會先與律師討論，讓川普自願配合，屆時就不用在眾目睽睽下被上銬羈押。

紐約法學院（New York Law School）教授康明斯基（Anna G. Cominsky）認為，有鑑律師已與檢方有所聯繫與安排，應不致讓川普在大眾眼前被捕。

若川普拒不到庭，檢方就得尋求川普居住所在地的佛羅里達州有關單位將他押赴紐約。

按華郵繪製的大陪審團起訴刑事案件流程圖，起訴後被告須捺印指紋、拍照，接著被傳喚到庭（arraignment）接受庭訊，屆時控罪細節會當庭揭露。之後進入審前聽證的準備程序，辯方可反駁控罪、排除控方證據的證據能力、聲請有利證人等。

若被告在審前聽證主動認罪，就等法官擇期量刑；反之則進入實質審理程序。

完成逮捕程序傳喚到庭後，法官將裁定被告能否保釋或須限制住居，也可能無保請回。

● 豔星封口費案未必讓川普坐牢

之前媒體披露承辦的曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）考慮在本案起訴所衍生的偽造商業記錄，認為構成違反競選財務等罪。按紐約州法律，這是刑度較低的重罪（felony），可處4年以下有期徒刑。

但一般而言，沒有犯罪記錄者不太可能因非暴力、輕刑度重罪而被判處較長刑期。意即就算川普最終被定罪，也不必然會坐牢。

● 川普依然能角逐2024年總統大選

紐約時報指出，犯罪前科不在美國憲法總統資格攸關之列，因此起訴或定罪均無妨川普競選。雖然聯邦公職人員若被認定違法或行為不端並遭彈劾後無法再任公職，但之前川普彈劾案沒過，聯邦參議院已認定他並無違法或行為不端。

自當年捲入水門案違法監聽的總統尼克森政府以來，美國司法部的立場始終是任內起訴總統屬違憲，因為這會干擾總統履行職責，未來法庭攻防上川普陣營肯定會以川普可能再當選而援引這項基礎；聯邦最高法院也因過去沒有現、卸任總統被起訴而無相關判例。

美國最高法院1997年曾裁准對在任的總統柯林頓提起聯邦訴訟，但當時是民事案件，且案件繫屬聯邦層級，而這次豔星封口費案繫屬的僅是州層級的法院。

儘管如此，遭刑事起訴而成為主要政黨候選人的情況仍非比尋常，尤其若他被定罪入獄卻又當選，將非同小可。

紐時分析，一種可能是川普援引憲政挑戰為由，讓聯邦法院下令州監獄放人；另一種是在川普就任時援引憲法第25修正案，以他「無法履行其權力和職責」將他免職，由副總統繼任。

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