美國前總統首例！川普捲A片女星封口費案被起訴

川普將因為支付成人片女星丹尼爾斯封口費遭陪審團起訴。（法新社）

2023/03/31 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普卸任後深陷官司泥沼。其中一案為他在2016年競選期間支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」封口費涉嫌違法。如今有消息指出，負責調查的大陪審團決定起訴川普，創下美國總統史上首例。

綜合外媒報導，兩名消息來源當地時間週四指出，紐約市地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）領導的曼哈頓陪審團，在調查川普與丹尼爾斯封口費一事後決定將他起訴。川普代表律師納科利斯（Susan Necheles）也證實收到起訴消息。正式公告預料這幾天內就會發布，具體罪名尚不清楚。

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屆時，川普將成為美國史上首位遭起訴的前總統，他得親自前往曼哈頓辦理指紋按壓等手續。川普先前已表態，即便被起訴，他仍會持續角逐共和黨黨內總統提名。

「暴風女丹尼爾斯」本名克萊福德，她在2016年收到川普陣營的封口費換取不曝光他與川普在2006年的一段情史。當時負責處理此事的前川普律師柯恩（Michael Cohen）在2018年遭判刑。檢察官布萊格則在今年一月說服陪審團就川普在此案所扮演的角色進行聽證。

《路透》上週所發布的民調指出，約44％受訪的共和黨支持者認為，若川普遭到起訴，就應該退出競選2024總統。

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