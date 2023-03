情侶輕軌上演活春宮！「窗戶反射全程」乘客看傻眼

2023/03/31 22:46

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大輕軌列車13日上演一段活春宮,一對情侶在列車座位上不顧眾人眼光便開始發生性行為,全程只用一條大毯子遮掩。然而整個行徑全因車窗反射讓乘客看得一清二楚,事後兩人皆被警方帶下列車。

據當地媒體《Western Standard》報導,事件就發生在加拿大亞伯達省愛德蒙頓輕軌(Edmonton)上,網路上流出的畫面中能發現,一名綁著頭巾的女子身上批著黃色大毛毯,她將自己和座位上的男子蓋住,之後時不時抓著扶桿,或是用手撐住車窗,黃色大毛毯更是出現詭異起伏。

過程當中毛毯一度滑落,而女子也瞬間全身裸露在車廂內,但她絲毫不緊張,只是冷靜的將毯子撿起來披著,繼續與男子激戰,整個過程讓車廂民眾全都看傻了眼。

報導指出,事後警方在丘吉爾站將情侶兩人帶下火車調查。目擊者透露,「車上當時還有未成年的孩童,很討厭在城市中遇到這種狀況,況且是在大眾運輸工具上,令人相當不舒服。」

