情侶輕軌上演活春宮！「窗戶反射全程」乘客看傻眼

加拿大輕軌列車上竟出現一對情侶蓋著大毯子，直接上演活春宮。（擷取自推特）

2023/03/31 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大輕軌列車13日上演一段活春宮，一對情侶在列車座位上不顧眾人眼光便開始發生性行為，全程只用一條大毯子遮掩。然而整個行徑全因車窗反射讓乘客看得一清二楚，事後兩人皆被警方帶下列車。

據當地媒體《Western Standard》報導，事件就發生在加拿大亞伯達省愛德蒙頓輕軌（Edmonton）上，網路上流出的畫面中能發現，一名綁著頭巾的女子身上批著黃色大毛毯，她將自己和座位上的男子蓋住，之後時不時抓著扶桿，或是用手撐住車窗，黃色大毛毯更是出現詭異起伏。

請繼續往下閱讀...

過程當中毛毯一度滑落，而女子也瞬間全身裸露在車廂內，但她絲毫不緊張，只是冷靜的將毯子撿起來披著，繼續與男子激戰，整個過程讓車廂民眾全都看傻了眼。

報導指出，事後警方在丘吉爾站將情侶兩人帶下火車調查。目擊者透露，「車上當時還有未成年的孩童，很討厭在城市中遇到這種狀況，況且是在大眾運輸工具上，令人相當不舒服。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法