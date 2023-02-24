扯！狼師慫恿小情侶教室內打砲 偷拍影片逼女學生嘿咻

美國佛州狼師馬丁尼茲因鼓勵學生在校內發生性行為、脅迫學生發生性關係被警方逮捕。（圖翻社自推特）

2023/02/24 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名體育教師在今年西洋情人節（14日）當天慫恿2名學生情侶在教室發生性關係，他在旁錄影留念，事後該名狼師還要脅女學生也和自己發生性關係，荒謬行為被舉報後，該名教師已遭警方逮捕。

根據a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-11778587/Miami-high-school-coach-37-arrested-sex-charges.html" target="_blank">《每日郵報》《/a>報導，在佛州邁阿密高中「Downtown Doral Charter Upper School」任職體育老師的37歲男子馬丁尼茲（Yuniesky Ramirez-Martinez），近日遭舉報於本月14日慫恿2名16歲學生情侶在教室內上演活春宮，他則在教室外拍下過程，事成之後還對男學生豎起大拇指。

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但馬丁尼茲竟拿影片脅迫當事女學生與其發生性關係，還稱她需要與更多有經驗的人發生性行為。女學生一再拒絕，並表示自己還未滿18歲，沒想到馬丁尼茲竟坦承自己就喜歡未成年，不勝其煩的女學生遂將馬丁尼茲的惡行舉報給校方。

校方獲報後隨即向警方報案，並解聘馬丁尼茲，目前這名狼師已被警方逮捕，遭控教唆學生從事犯罪行為、誘惑兒童發生性行為等罪。

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