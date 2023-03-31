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    服役50年終於退休 最老虎鯨將重返太平洋

    1970年，虎鯨蘿莉塔在西雅圖外海遭到捉捕，開啟長達50年賣藝的生活。（美聯社）

    1970年，虎鯨蘿莉塔在西雅圖外海遭到捉捕，開啟長達50年賣藝的生活。（美聯社）

    2023/03/31 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕主題樂園的鯨豚表演，一直以來備受爭議，而動保意識逐漸抬頭，人們也開始抵制這類活動。日前，美國佛羅里達州的邁阿密海生館（Miami Seaquarium）宣布，將要釋放圈養了50年之久的虎鯨蘿莉塔，在2年內將她送回太平洋故鄉。

    綜合外媒報導，1970年，當時年僅4歲的虎鯨蘿莉塔在美國西雅圖附近的小海灣，遭到不肖集團捕捉，並以6000美金（約新台幣19萬元）賣給邁阿密海生館。在這50年間，蘿莉塔就這樣被困在全美國最小的水缸裡，不斷進行討好人類的表演。在動保團體不斷努力之下，終於在近年成功說服公司讓蘿莉塔退休。

    日前館方表示，已經與非營利組織達成協議，會在2年之內釋放蘿莉塔，讓她回到太平洋的棲息地。而本次的野放計畫也受到聯邦政府的關注，邁阿密戴德縣市長丹妮艾拉．萊文．卡瓦（Daniella Levine Cava）在新聞發表會上說，多年來一直與多方機關醞釀讓蘿莉塔回家，已經請來專業的醫療團隊協助評估狀況。

    虎鯨是高度群居的哺乳動物，沒有天敵，壽命可達80歲。美國國家海洋和大氣管理局，於2015年將虎鯨列為瀕危物種名單後，動物權力倡議團體不斷爭取蘿莉塔的自由，終於在今年成功讓館方妥協。高齡57歲的她也成為人類歷史上大型野外捕獵中，存活最久的虎鯨。

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