為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄捕華爾街日報美籍記者 傳調查瓦格納集團

    俄羅斯逮捕「華爾街日報」美籍記者格什科維奇，無國界記者組織表示，格什科維奇正在調查傭兵組織瓦格納集團。（美聯社）

    俄羅斯逮捕「華爾街日報」美籍記者格什科維奇，無國界記者組織表示，格什科維奇正在調查傭兵組織瓦格納集團。（美聯社）

    2023/03/30 22:49

    〔中央社〕「華爾街日報」（WSJ）美籍記者格什科維奇因涉嫌在俄羅斯從事間諜活動被捕。無國界記者組織表示，格什科維奇正在調查傭兵組織瓦格納集團。

    法新社報導，曾是法新社駐莫斯科記者的格什科維奇（Evan Gershkovich）被捕後，法國外交部發言人勒讓德爾（Anne-Claire Legendre）說，「我們特別擔心，要藉此機會譴責俄羅斯」鉗制俄國媒體和外國媒體的態度。

    俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣稱格什科維奇被捕，顯示克里姆林宮壓制批評者聲音的行動嚴重升級。俄羅斯去年對烏克蘭發起軍事行動後，加強鎮壓異議人士的力度。

    俄羅斯聯邦安全局表示，「聯邦安全局已制止美國報紙『華爾街日報』莫斯科分社記者、1991年出生美國公民格什科維奇（Evan Gershkovich）的非法活動」，俄羅斯外交部認為他涉嫌為美國政府的利益從事間諜活動，並收集關於俄國軍事工業複合體企業的資料。

    華爾街日報「強烈否認」這些指控，並表示「深切關注格什科維奇的人身安全」。

    國際媒體監管機構「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）表示，該組織對於「似乎是報復的行為感到震驚」。

    無國界記者組織表示，格什科維奇「正在調查傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）」。瓦格納集團是在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中發揮關鍵作用的傭兵組織。

    俄羅斯聯邦安全局表示：「這名外國人試圖獲取機密資料，因此被拘留在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）。」葉卡捷琳堡位於俄羅斯中部，距離莫斯科以東1800公里。

    俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，格什科維奇是「現行犯」。

    身在國外的俄羅斯安全機構專家與知名作家索達托夫（Andrei Soldatov）在推特發文表示：「格什科維奇是一名非常優秀且勇敢的記者，並非間諜。這是對所有還在俄羅斯工作的外國記者的迎頭痛擊，這意味俄羅斯聯邦安全局可以為所欲為。」

    總部位於紐約的人權觀察（Human Rights Watch）呼籲將格什科維奇釋放。

    俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，格什科維奇將被送往莫斯科，並關押在位於首都的列福爾托沃監獄（Lefortovo）進行審前拘留。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播