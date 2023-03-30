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    被問「是中國在管理聯合國」嗎？ 聯合國發言人瞬間變臉

    聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）在27日的例行記者會上，被問到「是中國在管理聯合國嗎？」時瞬間變臉，而匆匆結束記者會。（圖擷取自United Nations YouTube）

    聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）在27日的例行記者會上，被問到「是中國在管理聯合國嗎？」時瞬間變臉，而匆匆結束記者會。（圖擷取自United Nations YouTube）

    2023/03/30 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（29）日展開中美洲訪問友邦行程，途中將過境美國紐約、洛杉磯，並預計與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。對此，多名記者在聯合國例行記者會上，追問聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）有關台灣的議題，並被問到「是中國在管理聯合國」時瞬間變臉，而匆匆結束記者會。

    聯合國27日例行記者會上，《愛爾蘭時報》記者莫瑞（Yvonne Murray）提到，蔡英文本週稍晚將前往紐約，「秘書長有任何訊息要傳遞給她嗎？」，杜加里克則回應，秘書長在中國問題上的立場，以聯合國大會關於「一個中國政策」的決議所指導。

    接著莫瑞又提問，「那台灣公民，這些持有護照的人甚至不被允許進入這棟大樓參觀？秘書長對此有什麼話要說嗎？」，而杜加里克對此表示，「聯合國的政策是，聯合國總部大樓對於持有成員國身分證件的人開放」。

    輪到《半島電視台》記者貝伊斯（James Bays）提問，「台灣公民曾被允許進入這棟大樓，現在卻不被允許了，情況是如何改變的？」，並追問是誰授權這項政策，「是聯合國大會決議嗎？或者只是秘書長的決定？在我看來，這些人全都是世界的公民，也不會想到秘書長是個想要實施歧視行為的人」。

    杜加里克則表示必須查清楚才能回答，並反駁歧視說法，「我認為這項政策已經實施很多年了」。最後，法國記者拉瓦蕾內（Celhia De Lavarene）又將焦點拉回台灣，「幾年前，我們試圖讓來自台灣的記者進入這棟大樓，然而我們做不到，因為中國說不行，我想要知道，是中國在管理聯合國嗎？」，而杜加里克立刻露出不悅神情，「我想這是我今天聽到最荒謬的問題之一」，接著便馬上匆匆結束記者會。

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