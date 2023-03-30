為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬堡病毒肆虐 世衛抨擊赤道幾內亞隱瞞病例

    世衛秘書長譚德塞要求赤道幾內亞，務必確實通報馬堡病毒病例數。資料照。（路透）

    世衛秘書長譚德塞要求赤道幾內亞，務必確實通報馬堡病毒病例數。資料照。（路透）

    2023/03/30 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲中部國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）衛生官員30日坦承，自馬堡病毒（Marburg virus）疫情爆發，該國已新增13例確診案例。世界衛生組織（WHO）日前不斷敦促該國政府，勿隱瞞疫情、確實通報確診病例。

    據《路透》報導，赤道幾內亞衛生部30日在Twitter表示，馬堡病毒疫情爆發後共13例確診案例，並有9名確診者死亡、1名患者康復，當局稱正在追蹤其他825名密切接觸者。

    世衛組織則表示，光是上週就掌握了該國9例確診病例，死亡人數、疑似病例數則雙雙來到20例。

    對此，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調：「世衛組織相當清楚，病例數絕不僅止於此，我們已要求赤道幾內亞政府確實通報。」

    馬堡病毒病是一種病毒性出血熱（viral hemorrhagic fever），死亡率高達88%，症狀包括發燒、疲勞、嘔吐、腹瀉及嚴重出血。

    目前沒有任何疫苗可以預防馬堡病毒。該病毒通過果蝠傳染給人類，並與伊波拉病毒同屬於伊波拉病毒屬（Ebolavirus）。

    世衛組織資料顯示，坦尚尼亞（Tanzania）同時遭馬堡病毒侵襲，目前共8例病例，其中5例死亡。世衛組織正積極與各國政府、疫苗製造商合作，欲在受影響區域展開疫苗試驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    坦尚尼亞爆馬堡病毒 8病例已5死
    2023/03/23 14:00

    坦尚尼亞爆馬堡病毒 8病例已5死
    赤道幾內亞馬爾堡疫情 疑傳入喀麥隆致死率達8成
    2023/02/16 11:44

    赤道幾內亞馬爾堡疫情 疑傳入喀麥隆致死率達8成

    以匠人之心 短時間突破400萬人觀看數
    西非出現首件死於「馬堡病毒」案例 WHO：需阻止病毒傳播
    2021/08/11 16:18

    西非出現首件死於「馬堡病毒」案例 WHO：需阻止病毒傳播
    抗疫成功！WHO：幾內亞第二波伊波拉疫情結束
    2021/06/19 23:50

    抗疫成功！WHO：幾內亞第二波伊波拉疫情結束

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播