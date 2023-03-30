馬堡病毒肆虐 世衛抨擊赤道幾內亞隱瞞病例

世衛秘書長譚德塞要求赤道幾內亞，務必確實通報馬堡病毒病例數。資料照。（路透）

2023/03/30 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕非洲中部國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）衛生官員30日坦承，自馬堡病毒（Marburg virus）疫情爆發，該國已新增13例確診案例。世界衛生組織（WHO）日前不斷敦促該國政府，勿隱瞞疫情、確實通報確診病例。

據《路透》報導，赤道幾內亞衛生部30日在Twitter表示，馬堡病毒疫情爆發後共13例確診案例，並有9名確診者死亡、1名患者康復，當局稱正在追蹤其他825名密切接觸者。

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世衛組織則表示，光是上週就掌握了該國9例確診病例，死亡人數、疑似病例數則雙雙來到20例。

對此，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調：「世衛組織相當清楚，病例數絕不僅止於此，我們已要求赤道幾內亞政府確實通報。」

馬堡病毒病是一種病毒性出血熱（viral hemorrhagic fever），死亡率高達88%，症狀包括發燒、疲勞、嘔吐、腹瀉及嚴重出血。

目前沒有任何疫苗可以預防馬堡病毒。該病毒通過果蝠傳染給人類，並與伊波拉病毒同屬於伊波拉病毒屬（Ebolavirus）。

世衛組織資料顯示，坦尚尼亞（Tanzania）同時遭馬堡病毒侵襲，目前共8例病例，其中5例死亡。世衛組織正積極與各國政府、疫苗製造商合作，欲在受影響區域展開疫苗試驗。

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