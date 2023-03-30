世衛或首度將肥胖症藥物列入基本清單 指引各國政府採購決策

在專家建議下，世界衛生組織可能首次將肥胖症藥物，列入世衛「基本藥物標準清單」（EML）。（美聯社檔案照）

2023/03/30 05:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕路透29日獨家報導，世界衛生組織（WHO）可能首次將肥胖症藥物，列入世衛「基本藥物標準清單（List of Essential Medicines，EML）」。這份清單是世衛對中、低收入國家政府採購藥物決策的指引。

3名美國醫師和1名研究人員向世衛提出，考慮將肥胖症藥物列入這份清單的請求，包括丹麥製藥公司「諾和諾德（Novo Nordisk）」減重藥「善纖達（Saxenda）」有效成份「利拉魯肽（liraglutide）」，由於專利保護即將到期，可望讓更便宜的學名藥問世。

請繼續往下閱讀...

世衛顧問小組將在下週評估這項請求，可能拒絕或要求等待更多證據，更新版清單預計9月出爐。世衛若決定將「善纖達」和之後將推出的學名藥納入「基本藥物清單」，將是世衛對抗全球肥胖症問題的新手段，此舉也可能為未來將諾和諾德另一款更新、更有效的「週纖達（Wegovy）」納入鋪路。

美國「耶魯紐哈芬醫療系統（YNHH）」研究人員佳里梅拉（Sanjana Garimella）、加州大學洛杉磯分校基修爾（Sandeep Kishore）在向WHO提出的請求中說，鑑於心臟病、糖尿病等體重相關疾病，加速窮國死亡人數的增加，「目前，這份（清單）中沒有因為肥胖症為全球持續造成的負擔，納入專門針對減重的藥物」，代表全球健康平等上的不一致。

不過，部分公共衛生專家警告，不要貿然將這類藥物廣泛納入，當做對一個至今尚未被全面了解的複雜問題的解方。加拿大多倫多大學肥胖症專家、營養科學系教授布塔（Zulfiqar Bhutta）說，必須更了解中低收入國家的肥胖症現象，來協助認定最好的行動方向，「預防性的策略和持續從教育、以性別為主的干預方式，必須先於使用肥胖症藥物，這類藥物還需要更多安全性和有效性的研究。」

根據世衛資料，目前全球有超過6億5000萬名成年人肥胖，所佔比率是1975年的3倍多，另有大約13億人是過重，其中70％居住在中、低收入國家。將肥胖症藥物納入世衛基本藥物清單，對於這些人來說可能十分重要，專家指出，2002年將愛滋病毒HIV藥物納入這份清單，有助於讓更多較貧窮國家的愛滋病患者可使用這些藥。一名世衛發言人說，「肥胖症在許多國家都是一項越來越重要的健康問題」，「當然，治療肥胖症藥物只是管控的其中一個面向，預防也很關鍵。」

善纖達每天注射1次，已顯示有助於人們體重減少5％到10％，1個月療程在美國要價450美元（約1.38萬台幣）、在歐洲為150美元（約4600台幣）。Wegovy每週注射1次，使用者減少的體重可多達15％，在美國一個月療程價格超過1300美元（約3.9萬台幣）。不過，這兩款藥都缺乏對肥胖症長期安全和有效性的數據，一些研究指出，使用者可能得終生服藥來維持減重效果。

諾和諾德表示，未參與申請考慮將「利拉魯肽」納入世衛基本藥物清單，並說「我們歡迎世衛評估」，期待世衛的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法