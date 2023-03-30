反了？瓦格納傭兵頭子受訪竟「模仿普廷」 智庫曝這企圖

俄羅斯傭兵集團「瓦格納」負責人普里格津（左）和俄國總統普廷。（美聯社檔案照）

2023/03/30 00:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國軍事智庫《戰爭研究所（ISW）》指出，俄羅斯傭兵集團「瓦格納（Wagner）」負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在最近公布的一段訪問中，透露出暗示他有意在2024年俄羅斯總統選舉中挑戰現任總統普廷的訊息。

ISW在28日的烏俄戰爭戰情分析中指出，普里格津的《聯邦新聞通訊社（Federal News Agency）》公布他在3月14日接受該媒體和《今日俄羅斯（Russia Today）》、《俄羅斯新聞社（Ria Novosti）》等俄國國營媒體的訪問，這段訪問值得注意的是其「獨特的形式」：訪問過程中，普里格津似乎模仿俄國總統普廷拍攝經過刻意安排的公開會面或拍照場合的方式，「這不是在默默嘲笑普廷，就是暗示普里格津可能像普廷一樣，成為俄羅斯總統。」

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ISW的分析認為，普里格津或許正利用他在俄國主流媒體的影響力，以俄國2024年總統選舉的挑戰者自居。安排這樣一場訪問，對他來說「不尋常」，因為他通常選擇在戰場上以廣角鏡頭拍他，或者在安排好的錄影中，充滿活力表現出「坦率、堅毅」的樣子，而非如這次訪問坐在桌子旁，採用跟普廷同樣取景角度的「呆板形式」拍攝。

普里格津是與普廷關係密切的盟友，常吹噓他的瓦格納集團在烏俄戰爭中的功績，並高分貝批評俄國國防部。ISW分析說，「普里格津最近的行為，不管其意圖為何，正推進俄國社會的一種說法，就是普里格津在俄羅斯有更大的政治企圖心」。

針對ISW這項分析，倫敦智庫《皇家國際事務研究所（Chatham House》俄羅斯與歐亞計畫副研究員勞夫（John Lough）說，這是「沒有根據的猜測」，「普里格津正在努力要影響這場戰爭走向，但是這與有政治企圖心非常不同」。

《桑赫斯特皇家軍事學院》防衛與國際事務高級講師史密斯（Martin Smith）也說，「我認為普里格津不太可能會正式挑戰爭取俄羅斯總統」，比較有可能在普廷垮台或普廷政府因為戰爭愈加變得衰弱後，在幕後盡可能施展最大的權力。

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