美停止分享核武器數據 俄官員：我們射飛彈也不會先通知
2023/03/29 23:21
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov） 29日說，莫斯科將不會再在試射飛彈前知會美國。他指出，莫斯科早前暫停參與《新削減戰略武器條約》（New START）後，已停止與華盛頓的所有訊息交流，完全不會再就任何活動有任何形式的通知，不論美國的立場如何，所有通知都會停止。
此前，美國官員28日說，在莫斯科決定暫停參與裁減遠程武器的《新削減戰略武器條約》後，美國已經通知俄羅斯將不再與其交換戰略核力量的數據。
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負責軍備控制和國際安全的美國副國務卿國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）27日向亞布科夫傳達了美方這項決定。有華府高級官員指出，美國曾提出與俄羅斯保持相互交換數據，但遭到莫斯科拒絕。
亞布科夫告訴《衛星通訊社》，俄羅斯對《新削減戰略武器條約》的立場未變，不取決於美國是否按條約與俄羅斯分享訊息。他強調，美國無法將《新削減戰略武器條約》得不到履行的責任轉嫁給俄羅斯
美俄在2010年簽署《新削減戰略武器條約》，限制雙方部署的核彈頭數目不超過1550 枚，及部署的飛彈數目不超過700枚，並需每半年一次交換數據。俄羅斯總統普廷在上月的國情咨文，宣布暫停執行條約。