為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓公布小型核彈頭 金正恩宣示擴大擁核力量

    北韓領導人金正恩28日稱將充實該國的核武數量，並公布了最新的小型核彈頭。（美聯社資料照）

    北韓領導人金正恩28日稱將充實該國的核武數量，並公布了最新的小型核彈頭。（美聯社資料照）

    2023/03/28 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩28日稱，將擴大生產武器級核材料，充實該國的核武數量，並公布了最新的小型核彈頭。

    據《路透》報導，北韓官媒朝中社在28日金正恩視察核武研究中心期間，發布了名為「Hwasan-31」的新型核彈頭影像。金正恩參觀了新型戰術核武、及彈道飛彈安裝核彈頭技術，並制定核反擊行動計劃。

    透過影像，專家表示北韓可能已經取得突破性技術，縮小後的核彈頭威力絲毫不減，但體積已足以安裝於洲際彈道飛彈上，並對美國本土實施打擊。

    首爾大學（SNU）核工程名譽教授徐鈞烈（Kune Y. Suh）認為，將新彈頭與2016年版本進行比較後，「它在更小空間內，具有更強大威力，這著實令人擔憂」。

    明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）教授赫伯特（George William Herbert）指出，根據影像「北韓核武器的尺寸與早前相比，有顯著改進，且應是在設計層面取得進步」。

    朝中社並稱，金正恩以「有遠見的方式」，下令生產武器級核材料，並預計「成倍」增加其核武庫存。北韓官方強調，其擴大擁核力量的政策完全是為了保衛國家、維持地區的和平與穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由說新聞》金正恩「核彈級秘密武器」解密！ 劍指航母、癱瘓南韓「三軸體系」？！
    2023/03/24 16:02

    自由說新聞》金正恩「核彈級秘密武器」解密！ 劍指航母、癱瘓南韓「三軸體系」？！
    他是誰？金正恩身旁男子罕見被打馬賽克 疑為戰術核彈負責人
    2023/03/20 14:09

    他是誰？金正恩身旁男子罕見被打馬賽克 疑為戰術核彈負責人

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    自由說新聞》射後耀武揚威!北韓火星-17飛行數據公布
    2022/11/19 16:38

    自由說新聞》射後耀武揚威!北韓火星-17飛行數據公布
    下一步核試? 五角大廈警告北韓垮台
    2022/10/29 05:30

    下一步核試? 五角大廈警告北韓垮台

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播