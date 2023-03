北韓公布小型核彈頭 金正恩宣示擴大擁核力量

2023/03/28 14:04

〔即時新聞/綜合報導〕北韓領導人金正恩28日稱,將擴大生產武器級核材料,充實該國的核武數量,並公布了最新的小型核彈頭。

據《路透》報導,北韓官媒朝中社在28日金正恩視察核武研究中心期間,發布了名為「Hwasan-31」的新型核彈頭影像。金正恩參觀了新型戰術核武、及彈道飛彈安裝核彈頭技術,並制定核反擊行動計劃。

透過影像,專家表示北韓可能已經取得突破性技術,縮小後的核彈頭威力絲毫不減,但體積已足以安裝於洲際彈道飛彈上,並對美國本土實施打擊。

首爾大學(SNU)核工程名譽教授徐鈞烈(Kune Y. Suh)認為,將新彈頭與2016年版本進行比較後,「它在更小空間內,具有更強大威力,這著實令人擔憂」。

明德大學蒙特雷國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)教授赫伯特(George William Herbert)指出,根據影像「北韓核武器的尺寸與早前相比,有顯著改進,且應是在設計層面取得進步」。

朝中社並稱,金正恩以「有遠見的方式」,下令生產武器級核材料,並預計「成倍」增加其核武庫存。北韓官方強調,其擴大擁核力量的政策完全是為了保衛國家、維持地區的和平與穩定。

"Hwasan-31" (화산-31) ???? .. maybe the name of the warhead itself? pic.twitter.com/23UD0KW6GW