北韓公布小型核彈頭 金正恩宣示擴大擁核力量

北韓領導人金正恩28日稱將充實該國的核武數量，並公布了最新的小型核彈頭。（美聯社資料照）

2023/03/28 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩28日稱，將擴大生產武器級核材料，充實該國的核武數量，並公布了最新的小型核彈頭。

據《路透》報導，北韓官媒朝中社在28日金正恩視察核武研究中心期間，發布了名為「Hwasan-31」的新型核彈頭影像。金正恩參觀了新型戰術核武、及彈道飛彈安裝核彈頭技術，並制定核反擊行動計劃。

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透過影像，專家表示北韓可能已經取得突破性技術，縮小後的核彈頭威力絲毫不減，但體積已足以安裝於洲際彈道飛彈上，並對美國本土實施打擊。

首爾大學（SNU）核工程名譽教授徐鈞烈（Kune Y. Suh）認為，將新彈頭與2016年版本進行比較後，「它在更小空間內，具有更強大威力，這著實令人擔憂」。

明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）教授赫伯特（George William Herbert）指出，根據影像「北韓核武器的尺寸與早前相比，有顯著改進，且應是在設計層面取得進步」。

朝中社並稱，金正恩以「有遠見的方式」，下令生產武器級核材料，並預計「成倍」增加其核武庫存。北韓官方強調，其擴大擁核力量的政策完全是為了保衛國家、維持地區的和平與穩定。

"Hwasan-31" （화산-31） ???? .. maybe the name of the warhead itself? pic.twitter.com/23UD0KW6GW — Colin Zwirko （@ColinZwirko） March 27, 2023

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