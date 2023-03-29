為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國防預算創史上最高 防長奧斯汀：中國是主因

    美國國防部長奧斯汀28日在美國參議院軍事委員會作證表示，五角大廈新年度預算創史上最高，很大程度是因為與中國的戰略競爭。（法新社）

    美國國防部長奧斯汀28日在美國參議院軍事委員會作證表示，五角大廈新年度預算創史上最高，很大程度是因為與中國的戰略競爭。（法新社）

    2023/03/29 22:59

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國2024會計年度國防部預算創史上最高、總額達8420億美元（約25.6兆台幣），較上年度提高了3.2％（260億美元），美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日在美國參議院軍事委員會作證表示，五角大廈新年度預算申請，很大程度上因為與中國的戰略競爭。

    美國之音（VOA）報導，奧斯汀先前曾透過新聞稿表示：「中華人民共和國是美國的最大挑戰，這份預算旨在確保今天、明天和未來每一天美國能應對這一重大挑戰，確保國家安全。」

    奧斯汀在參議院軍事委員會作證指出，「這是一項戰略驅動的預算，主要由我們與中華人民共和國進行的戰略競爭嚴肅性所驅動」。

    奧斯汀表示，中國對美國是「步步進逼的挑戰」，因此對印太地區的投資，將會是預算的重要成分。五角大樓正在太平洋地區培養更具韌性的部隊，同時也在提升與區域夥伴國家的複合演習規模。

    五角大樓提出的2024年度預算包括把「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）的預算金額大幅提高40％。

    奧斯汀說，今年「太平洋嚇阻倡議」提出91億美元（約2775.5億台幣）為前所未有的最大規模提案，這是為了擺出更強大軍力態勢，強化夏威夷和關島的防禦，並與區域盟友夥伴更深入合作。

    奧斯汀說，五角大樓正在太平洋前線部署更多部隊，同時還在日本、澳洲、關島和參與「自由聯合協定」（Compact of Free Association）的主權國家等地，對機場、後勤、作戰領域意識、韌性等方面進行投資。

    奧斯汀強調，美軍並不是孤軍奮戰，因此與盟國和夥伴國家的關係也是2024年度預算要求的重點，「最近幾月，我們印太地區朋友向前邁出重要一步。菲律賓已同意將我們合作的地點數量增加近一倍；日本承諾將其國防開支翻倍；透過歷史性的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），我們將與盟友建立防禦優勢並改變遊戲規則，這將阻止侵略並提高我們的國防工業能力」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重創俄軍戰力 美國防部長：烏軍春季反攻勝算大
    2023/03/29 20:08

    重創俄軍戰力 美國防部長：烏軍春季反攻勝算大
    美國支持設立特別國際法庭 對俄侵烏進行審判
    2023/03/29 19:40

    美國支持設立特別國際法庭 對俄侵烏進行審判

    以匠人之心 短時間突破400萬人觀看數
    存款大轉移！貨幣市場基金一口氣吸金2860億美元
    2023/03/27 15:35

    存款大轉移！貨幣市場基金一口氣吸金2860億美元
    美國報復駐敘利亞人員遇襲 親伊朗武裝分子8死
    2023/03/24 21:04

    美國報復駐敘利亞人員遇襲 親伊朗武裝分子8死

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    對外軍售交付延宕 美防長：已建「老虎小組」解決、確保台灣需求
    2023/03/24 11:20

    對外軍售交付延宕 美防長：已建「老虎小組」解決、確保台灣需求
    致函全體美軍 美國防長：擴大行動優先應對中國挑戰
    2023/03/07 06:39

    致函全體美軍 美國防長：擴大行動優先應對中國挑戰
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播