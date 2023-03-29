美國防預算創史上最高 防長奧斯汀：中國是主因

美國國防部長奧斯汀28日在美國參議院軍事委員會作證表示，五角大廈新年度預算創史上最高，很大程度是因為與中國的戰略競爭。（法新社）

2023/03/29 22:59

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國2024會計年度國防部預算創史上最高、總額達8420億美元（約25.6兆台幣），較上年度提高了3.2％（260億美元），美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日在美國參議院軍事委員會作證表示，五角大廈新年度預算申請，很大程度上因為與中國的戰略競爭。

美國之音（VOA）報導，奧斯汀先前曾透過新聞稿表示：「中華人民共和國是美國的最大挑戰，這份預算旨在確保今天、明天和未來每一天美國能應對這一重大挑戰，確保國家安全。」

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奧斯汀在參議院軍事委員會作證指出，「這是一項戰略驅動的預算，主要由我們與中華人民共和國進行的戰略競爭嚴肅性所驅動」。

奧斯汀表示，中國對美國是「步步進逼的挑戰」，因此對印太地區的投資，將會是預算的重要成分。五角大樓正在太平洋地區培養更具韌性的部隊，同時也在提升與區域夥伴國家的複合演習規模。

五角大樓提出的2024年度預算包括把「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）的預算金額大幅提高40％。

奧斯汀說，今年「太平洋嚇阻倡議」提出91億美元（約2775.5億台幣）為前所未有的最大規模提案，這是為了擺出更強大軍力態勢，強化夏威夷和關島的防禦，並與區域盟友夥伴更深入合作。

奧斯汀說，五角大樓正在太平洋前線部署更多部隊，同時還在日本、澳洲、關島和參與「自由聯合協定」（Compact of Free Association）的主權國家等地，對機場、後勤、作戰領域意識、韌性等方面進行投資。

奧斯汀強調，美軍並不是孤軍奮戰，因此與盟國和夥伴國家的關係也是2024年度預算要求的重點，「最近幾月，我們印太地區朋友向前邁出重要一步。菲律賓已同意將我們合作的地點數量增加近一倍；日本承諾將其國防開支翻倍；透過歷史性的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），我們將與盟友建立防禦優勢並改變遊戲規則，這將阻止侵略並提高我們的國防工業能力」。

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