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    法國反年改巴黎街頭堆萬噸垃圾 清潔員結束罷工秒清理

    法國巴黎街道上堆滿垃圾，因長期罷工抗議造成大量堆積，影響環境衛生。（彭博社）

    法國巴黎街道上堆滿垃圾，因長期罷工抗議造成大量堆積，影響環境衛生。（彭博社）

    2023/03/29 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕法國年金改革引發的示威抗議逐漸消退，首都巴黎清潔員今日（29日）回歸工作崗位，著手清理罷工中遭丟棄、布滿城市垃圾。

    根據《美聯社》報導，巴黎街道上因為罷工抗議累積的垃圾堆「重達10000噸」，幾乎與世界知名建築法國艾菲爾鐵塔的重量相同，而成堆的垃圾也被認為是這次抗議中最醒目的視覺象徵。

    在前一天反年金改革抗議活動後，清潔員今天開始清理街道上殘留的垃圾碎屑。代表環衛清潔員的法國總工會（CGT）說，他們為期3週的罷工已於今天結束，也會與早前被依法徵用的人員共同幫忙清理。

    73歲的法國藝術家Gil Franco說，「清理垃圾很好。垃圾堆滿街區很不衛生，有一些居民已經受到老鼠困擾。如果垃圾放太久，可能會很危險」。

    昨天（28日）巴黎的示威抗議中，有數十人被逮捕，當中也有發生暴力事件，但全國各地參與抗爭的人數有明顯減少。

    不少人都認為生活應該回到常軌，連日的抗議衍生出太多混亂與暴力，而清理作業的展開和減少的抗議人數也被認為是反年金改革示威落幕的開始。

    法國內政部認定全國示威者人數總共有74萬人，低於5天前的100萬以上，但對於法國工會來說，與首相馬克宏強推的年金改革的鬥爭尚未結束。

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