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    車臣反政府武裝份子突襲親卡德羅夫部隊 畫面曝光

    一群反政府武裝份子突擊親卡德羅夫部隊，兩方展開激戰。（圖擷自推特）

    一群反政府武裝份子突擊親卡德羅夫部隊，兩方展開激戰。（圖擷自推特）

    2023/03/29 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷的小弟、車臣自治共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）跟隨俄羅斯總統普廷的腳步侵略烏克蘭，推特流出一群反政府武裝份子突擊親卡德羅夫部隊，激烈戰鬥的影片。

    推特帳號「@visegrad24」PO出一段影片，一開始可以看到有一群武裝份子正在朝著目標開槍，現場槍聲大作，能感受到戰鬥的激烈，「@visegrad24」在推文中表示「槍手襲擊了車臣古傑爾梅斯（Gudermes）市的親卡德羅夫部隊。」

    白俄羅斯在俄烏戰爭期間也多次支援俄羅斯，白俄羅斯外交部當地時間28日發布聲明，在過去2年半期間，白俄羅斯收到來自美國及北約等盟國前所未見的政治和經濟壓力，為了加強國家安全和防禦能力，決定接受俄羅斯在國內部署戰術核武器，強調，俄羅斯的核計畫不會違反「禁止核子擴散條約」（NPT），兩國之間的軍事合作是遵守國際法下進行，白俄本身不會控制核武器。

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