車臣反政府武裝份子突襲親卡德羅夫部隊 畫面曝光

2023/03/29 13:21

〔即時新聞/綜合報導〕俄國總統普廷的小弟、車臣自治共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)跟隨俄羅斯總統普廷的腳步侵略烏克蘭,推特流出一群反政府武裝份子突擊親卡德羅夫部隊,激烈戰鬥的影片。

推特帳號「@visegrad24」PO出一段影片,一開始可以看到有一群武裝份子正在朝著目標開槍,現場槍聲大作,能感受到戰鬥的激烈,「@visegrad24」在推文中表示「槍手襲擊了車臣古傑爾梅斯(Gudermes)市的親卡德羅夫部隊。」

白俄羅斯在俄烏戰爭期間也多次支援俄羅斯,白俄羅斯外交部當地時間28日發布聲明,在過去2年半期間,白俄羅斯收到來自美國及北約等盟國前所未見的政治和經濟壓力,為了加強國家安全和防禦能力,決定接受俄羅斯在國內部署戰術核武器,強調,俄羅斯的核計畫不會違反「禁止核子擴散條約」(NPT),兩國之間的軍事合作是遵守國際法下進行,白俄本身不會控制核武器。

