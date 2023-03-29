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    太噁！紐國女驚見KFC雞腿「白色顆粒」上網一查反胃狂吐

    蘇珊日前吃肯德基發現某塊雞腿上有疑似「白米顆粒物」，沒想到上網查詢竟發現這些奇怪白色物體竟是「蒼蠅蟲卵」。（圖擷取自「@nzherald」推特）

    蘇珊日前吃肯德基發現某塊雞腿上有疑似「白米顆粒物」，沒想到上網查詢竟發現這些奇怪白色物體竟是「蒼蠅蟲卵」。（圖擷取自「@nzherald」推特）

    2023/03/29 10:55

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭1名女子與男友日前買肯德基享用，沒想到她吃到一半發現某塊雞腿出現奇怪「白色顆粒」，上網查詢竟發現這些奇怪的白色物體竟蒼蠅蟲卵，頓時一陣反胃衝進廁所嘔吐，隨後向紐國初級產業部（MPI）投訴，對此肯德基發言人表示，餐廳的炸雞皆經過攝氏100度以上高溫烹飪，雞肉內部溫度達攝氏85度以上，因此蒼蠅卵無法在這樣的高溫烹飪環境存活。

    根據《紐西蘭先驅報》（NZ Herald）報導，奧克蘭 （Auckland）女子蘇珊（Susan）與男友於19日前往某肯德基分店購買8塊雞套餐，沒想到蘇珊吃到一半時，突然發現1塊雞腿上出現疑似「白米顆粒物」，2人察覺情況有異上網查詢發現這些竟是「蒼蠅蟲卵」，蘇珊直呼「我當下看到這些蟲卵頓時一陣反胃，立刻衝進廁所嘔吐。」

    蘇珊受訪透露，2人從餐廳買好餐點直接回家，進門數分鐘後才第一次打開餐點包裝，因對餐廳衛生品管產生疑慮向紐西蘭初級產業部（MPI）提出投訴。

    面對蘇珊的投訴，肯德基發言人回應，餐廳炸雞塊在攝氏100度以上的高溫下烹飪，雞肉內部溫度達到攝氏85度以上，因此蒼蠅卵絕對無法在這樣的高溫烹煮過程中存活。蒼蠅只會在攝氏10至40度之間的表面上產卵，但餐廳儲存生雞肉溫度保持於攝氏5度以下，烹飪過程超過攝氏85度以上，烹飪後落於攝氏60度以上，符合紐西蘭2014年《食品法》的規定。

    紐西蘭初級產業部的食品安全官員證實，當局已接獲這項投訴，目前僅憑照片還不能確定問題根源，當局將採取進一步調查。

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