和平有譜？澤倫斯基：烏俄美三方將首次在阿聯舉行會談

烏克蘭總統澤倫斯基表示，阿拉伯聯合大公國將主辦有關烏克蘭戰爭的「三方」會談，與會者包括烏克蘭、美國與俄羅斯官員。（彭博）

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，阿拉伯聯合大公國將於本週主辦有關烏克蘭戰爭的「三方」會談，與會者包括烏克蘭、美國與俄羅斯官員。

澤倫斯基在瑞士達沃斯出席「世界經濟論壇」（WEF）並發表演說後表示，「這將是在阿聯舉行的第一次三方會議，會在明天和後天舉行。」

他還說：「俄羅斯必須準備好做出妥協。」

澤倫斯基並未進一步說明會談的具體形式，也未說明烏俄官員是否會直接進行談判；其辦公室亦未回應外界要求澄清的詢問。

澤倫斯基表示，烏克蘭代表團將由國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領，並有軍方代表參與，包括格納托夫（Andriy Gnatov）中將。

澤倫斯基在達沃斯向包括法新社在內的媒體記者表示，「這將是一場在談判代表層級舉行的三方會議。我們將看看結果會是什麼。」

阿聯在烏俄戰爭期間一直扮演莫斯科與基輔之間的斡旋角色，尤其是在戰俘交換事務上。

