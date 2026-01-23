烏戰已近4年 澤倫斯基痛批歐洲行動遲緩迷失方向 無法制止俄侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普（右），22日在瑞士達沃斯閉門會談約1小時。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基22日重砲抨擊歐洲盟友，指責歐洲國家在近4年前俄羅斯入侵以來的反應遲緩、分裂且不足，至今仍無法有效因應俄國持續的侵略行動。

《美聯社》報導，澤倫斯基在瑞士達沃斯出席「世界經濟論壇」（WEF）並發表演說時，列舉一長串對歐洲的不滿與批評，強調正是這些問題，讓烏克蘭在美國推動和平解決方案的同時，仍暴露在俄國總統普廷的壓力之下。

澤倫斯基將歐洲的反應，對比美國在委內瑞拉與伊朗問題上所採取的大膽行動，指出「歐洲看起來已經迷失方向」，呼籲歐洲應該成為一股全球性力量。

這位前喜劇演員還引用1993年電影「今天暫時停止」（Groundhog Day）指出，「就在去年，在達沃斯，我以這句話做為演說的結尾：歐洲必須知道如何保衛自己。1年過去了，什麼都沒有改變。我們仍然處於一個我必須再次說出相同話語的情境之中。」

他表示，烏克蘭人在戰爭中似乎也陷入相同的現實，「一再重複一樣的事情，持續數週、數月，當然也持續了數年。而這正是我們現在的生活方式，這就是我們的生活。」

澤倫斯基在發表前述言論之前，已先與美國總統川普閉門會談約1小時。川普形容會談「非常好」，澤倫斯基也說「富有成效且具意義」。

歐洲各國認為，烏克蘭戰爭攸關其東翼的未來防衛，因此已向基輔提供財政、軍事與人道援助，但並非所有27個歐盟成員國都參與其中。烏克蘭也對歐洲內部在如何應對莫斯科問題上的政治分歧，以及歐盟有時行動遲緩，感到挫折。

澤倫斯基指責歐洲在多項關鍵決策上行動遲緩，包括國防支出不足、未能有效阻止俄國違反國際制裁的「影子油輪船隊」，以及遲遲不願動用凍結在歐洲的俄國資產為烏克蘭提供資金等。

他表示，歐洲「仍然更像是一個地理概念、一段歷史、一種傳統，而不是真正的政治力量，也不是一個大國。」

澤倫斯基說，「有些歐洲人確實非常堅強，這是真的；但也有許多人嘴上說必須堅持到底，卻總是希望由別人告訴他們要堅持多久，最好是撐到下一次選舉為止。」

川普政府正積極推動和平協議，其特使頻繁往返基輔與莫斯科進行密集談判。部分人士擔憂，這可能迫使烏克蘭接受不利的協議。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫希納（Jared Kushner）預計22日稍晚前往莫斯科，與普廷進行更多會談。

魏科夫在達沃斯表示，談判仍有一項重大議題尚待解決，但未說明具體內容。澤倫斯基則指出，目前仍未解決的問題之一，是俄國佔領的烏克蘭東部領土未來地位，但和平提案「幾乎已準備就緒」。

