藍白想杯葛台美關稅協議 她揭就算只改1個字「談好的恐全毀約」！

行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮率團與美談判，為台灣爭取最低關稅15%不疊加，還有232條款晶片最惠國待遇，各大產業一片叫好，唯獨藍白唱和中共崩潰喊「掏空台灣」，還揚言杯葛。對此，反紫光奇遊團成員許美華直言，藍白要打這題實在太沒有知識，想找台美關稅協議任何麻煩，哪怕只是想改一個字，都可能會成為「毀約的關鍵條件」！

許美華22日深夜在臉書發文，「聽說，藍白立委現在要針對台美關稅協定挑毛病、找麻煩。講一個關於國際談判與合約的基本知識，任何國際大企業間的商業談判，都是極其複雜、嚴謹的工程，尤其是最後談定要簽約的內容，都是厚厚一本、律師寫得滴水不漏。更不要說，不同國家之間的談判，架構的複雜性，更是一般人難以想像。就像這次的台美關稅談判，最後談好的協議，合約條件和內容，更是錯綜複雜、環環相扣。」

她接著說：「整個台美關稅協議，是經過長達九個月、40次實體加線上會議、無數反覆折衝後的條件組合。這樣的協議結果，是無法分拆的，要就是整包拿走，不要就是全部不要，『Take it or leave it ！』我必須老實說，我原本對台美關稅談判沒有抱太高期待，只希望最後關稅數字，不要比日韓差就阿彌陀佛了。沒想到，談判結果好得出乎我意料之外。不只是關稅15%、不疊加，比照日韓歐盟主要對手競爭國，而且根據232授權美國總統的國安條款，美國政府為了重組本土半導體供應鏈，已經將台灣半導體，牢牢綁定為美國最重要的合作戰略夥伴。」

「而台積電也因為AI浪潮的瘋狂需求，急需擴大產能，增加在美投資，承諾未來多蓋五個廠，剛好呼應美國政府對晶片製造重返美國的迫切渴望。也因此，台灣是第一個得到半導體最惠國待遇的國家，讓承諾投資金額更高、回報條件更嚴苛的南韓、日本震驚不已。更驚喜的是，過去十年，台灣因為沒有簽訂FTA，傳產被日韓壓著打的死局一夕破解，之前許多傳產輸美高達20至25%的關稅，一次降到15%，跟日韓拉齊，台灣傳產一片歡呼。」

許美華表示，「在幾乎挑不出毛病的情況下，聽說藍白立委現在，想針對台美關稅協定的2500億美元政府信用擔保挑毛病。如果藍白立委真的想要找這個麻煩，我是建議不要，因為戳這個真的太沒有商業知識了。台灣對美承諾投資2500億美元，台積電去年四月時，已經包了1650億，這次再加碼五個廠，投資總額上看2000億；2500億扣掉台積電的2000億，剩下的500億，隨便加一加中油採購、還有台灣其他半導體供應鏈，三兩下就解決了。台積電、中油、台灣半導體大廠，這些大公司如果要借錢，銀行搶著借錢還要排隊呢，哪裡還需要台灣政府的信用擔保？」

最後她直言，「『Deal breaker』的中文意思是『破局因素』、『毀約的關鍵條件』。如果藍白立委要找台美關稅協議的任何麻煩，不管是只要改某一條條文，甚至是只想改一個字，那都是『Deal breaker』。意思就是，台美關稅協議要就這樣，改任何內容就是破局，那些半導體傳產全世界最惠國好條件，全部沒有！」

