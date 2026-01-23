北北基大雨特報 台南下探7.4度 17縣市低溫特報

中央氣象署今晨持續對北北基等3縣市發布大雨特報，今天（23日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，氣象署持續對17縣市發布低溫特報。（資料照）

中央氣象署今晨持續對北北基等3縣市發布大雨特報，今天（23日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，氣象署持續對17縣市發布低溫特報，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。

根據氣象署各縣市平地低溫測站資料顯示，今晨截至7點台南市楠西區下探到7.4度，連江縣南竿鄉則是下探到6.6度，其他包含雲林（8.3）、嘉義縣（7.9）、嘉義市（9.1）、高雄（8.5）、台東（9.5）、金門（8.6），共計8縣市都出現不到10度的低溫，且集中在中南部。至於彰化以北等12縣市也都只有10至11度，全台僅花蓮、澎湖有在12度以上。

今日天氣方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區有零星短暫雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主。

氣象署指出，今日東北風偏強，桃園、苗栗至彰化、恆春半島及澎湖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪偏大，海邊活動應注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風至東北東風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六至下週一輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。其中週六漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日、週一轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週二東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，下週三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週四東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下週五至下下週日東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 12 ~ 21 13 ~ 20 14 ~ 18

中央氣象署今晨持續對北北基等3縣市發布大雨特報，今天（23日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，氣象署持續對17縣市發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

