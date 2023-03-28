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    隆乳後背痛、劇烈狂咳 泰女術後6小時癱在沙發死亡

    泰國一名女子接受隆乳手術後，回家卻發現背部劇痛、全身非常虛弱，且不斷狂咳，在沙發上睡著後即失去意識，一覺不醒。家屬指控，指控她在術後不到6小時即喪命，診所須為醫療疏失負責。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    泰國一名女子接受隆乳手術後，回家卻發現背部劇痛、全身非常虛弱，且不斷狂咳，在沙發上睡著後即失去意識，一覺不醒。家屬指控，指控她在術後不到6小時即喪命，診所須為醫療疏失負責。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2023/03/28 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名女子接受隆乳手術後，回家卻發現背部劇痛、全身非常虛弱，且不斷狂咳，在沙發上睡著後即失去意識，一覺不醒。家屬指控，她在術後不到6小時即喪命，診所須為醫療疏失負責。家屬也將此事訴諸媒體，希望藉此討回公道。

    Thaiger報導，泰國一名37歲女子卡諾寬（Kanokwan）本月20日從從中東國家巴林飛回泰國，並居住在中部暖武里（Nonthaburi）的妹妹家，以方便23日至附近的整型診所進行隆乳手術。

    23日晚間11時，卡諾寬接受完隆乳手術，並在24日午夜時分返回妹妹家後，直接躺在沙發上休息。不久後卡諾寬醒來，向妹妹透露她感到非常虛弱，背部劇痛且不斷狂咳，表示自己現在極度痛苦。

    卡諾寬再次睡著後，妹妹在夜裡照顧她，並不時檢查卡諾寬的狀況。24日凌晨4時，妹妹發現卡諾寬已經失去意識，於是趕緊通報救援單位，但當救護人員趕到現場時，發現卡諾寬已經死亡。

    驗屍結果指出，卡諾寬死於「胸腔出血」，但並未證實死因是乳房手術所造成。卡諾寬的母親茜碧（Champee）悲慟表示，女兒的身體非常健康，也沒有潛在疾病，她指控卡諾寬在手術後不到6小時即喪命，是整型診所的醫療疏失導致死亡，診所必須為此負責。

    卡諾寬的遺體已被送回位於泰國老家呵叻府（Nakhon Ratchasima）舉行葬禮，家屬並希望能夠進行更完整的驗屍以查明真相，同時將此事件訴諸媒體，希望藉此討回公道。

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