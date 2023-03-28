幡然悔悟？饒舌歌手肯爺IG突喊「重新愛上猶太人」原因曝光

肯爺出席巴黎時裝週活動期間，穿上印有「White Lives Matter」字樣T恤，被認為在挑釁黑人平權運動者，不久更將與饒舌歌手吹牛老爹（Diddy）的對話上傳IG，怒噴吹牛老爹「你被猶太人控制了」。（翻攝自RAPTV Twitter）

2023/03/28 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名饒舌歌手肯爺（Kanye West），因曾發表「反猶」言論遭各大時尚品牌封殺，還因此導致身價輸給「富貴寵物排行榜」裡一隻德國牧羊犬「岡瑟六世」，讓網友嘲諷「肯爺」不如狗。近日他突然透過Instagram發表一篇貼文，表示「重新愛上猶太人」，並強調對個別人物的不滿，不應上綱至整個族群，疑似在委婉認錯。

肯爺先前的失控言論，造成愛迪達（adidas）忍痛切斷與他長達9年的合作，甚至一度傳出他瀕臨破產，近日他卻突然在IG發布了一則貼文。貼文中提到，他欣賞演員喬納希爾（Jonah Hill）在新版《龍虎少年隊》電影中的精湛表現，讓他由此重新愛上猶太人。他表示「沒有人應該把對個人的憤怒與仇恨，轉嫁到數百萬同族的無辜人身上」，立場完全與先前的言論和後續態度相反。

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該篇貼文已獲得逾300萬人按讚，肯爺更在下方發出一則留言「50年後我會問我孫子，知不知道是哪位演員讓我意識到大家都是一體的」反差言論引起不少網友留言「這代表我能回來聽他的歌了嗎？」、「我愛喬納希爾」但也有網友不買單，「我能研究一下你的腦嗎？」「你不是真的反省過了」。

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