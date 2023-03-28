什麼鬼話？ 秦剛批美渲染民主對抗威權「本身就不民主」

中國外長秦剛表示，當前中美關係處於兩國建交以來的歷史低點。（歐新社）

2023/03/28 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕近年中美關係惡化，競爭態勢越來越激烈。中國外交部長秦剛本週一（27日）出席「中國發展高層論壇2023年會」發表談話時就直言，中美關係正處於歷史低點，並將一切責任推諉給美國。

秦剛27日出席舉辦在北京海淀區「釣魚台國賓館」的中國發展高層論壇。致詞時，秦剛竟無視中共前幾年無腦疫情封控對社會、經濟造成的巨大衝擊，聲稱「中國與疫情前沒有太大變化，還是充滿生機與活力，還是致力於改革和開放。中國走上充滿光榮與夢想的新征程，光榮與夢想屬於中國，也屬於世界。」

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提及當前世界局勢與中美關係時，秦剛暗批道：「人類剛剛走出新冠疫情的陰霾，但又面臨前所未有的多重危機和挑戰。經濟復甦步履維艱，發展鴻溝不斷拉大，熱點問題此起彼伏，地緣衝突不斷加劇，全球發展進程嚴重倒退⋯⋯令人擔憂的是，有的國家為了維護霸權私利，挑動意識形態矛盾對立，製造『脫鉤斷鍊』、構建『小院高牆』，甚至要復活『冷戰』，分裂世界。」

他接著說：「中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點。出現當前困局，根源在於美方將中國視為最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰，對中國大搞經濟脫鉤、科技圍堵。阻斷別人的路，也會讓自己無路可走，遏制中國的發展，也會讓美國甚至世界陷入停滯。」

秦剛還稱：「民主是人類文明的重要價值。民主不是某個國家的專利，世界上沒有放之四海而皆準的制度或模式，各國有權選擇符合自己國情的發展道路。渲染所謂『民主對抗威權』，本身就是不民主，只會給世界造成分裂和對抗。」

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