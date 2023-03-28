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    高盛集團：AI衝擊主要經濟體3億工作 律師與行政人員風險最大

    美國與歐洲約3分之2工作，曝險於某種程度的AI自動化。（法新社資料照）

    美國與歐洲約3分之2工作，曝險於某種程度的AI自動化。（法新社資料照）

    2023/03/28 18:09

    〔編譯魏國金／台北報導〕投資銀行高盛集團研究指出，近期人工智慧（AI）領域的重大突破，可能導致美國與歐元區四分之一的工作自動化。這份27日發表的研究說，ChatGPT等生成式AI系統可能引發生產力大躍進，最終在10年之間提升全球生產總值（GDP）7%。

    根據該研究，如果這樣的技術實現，恐「嚴重干擾」勞動市場，全球大型經濟體約3億全職勞工將面臨自動化衝擊。律師與行政人員成為冗員的風險最大。

    金融時報報導，該研究作者Joseph Briggs與Devesh Kodnani根據數千種職業的工作數據估算，美國與歐洲約三分之二的工作正曝險於某種程度的AI自動化。

    多數人不到一半的工作量將被自動化，他們可能繼續其工作，而多出的時間可從事更有成效的活動。

    他們估算，在美國，這將適用於63%勞動人口，另有30%從事體力或戶外工作者將不受影響。

    高盛說，其研究顯示歐洲也面臨類似影響。而在全球範圍，由於發展中國家人工作業的工作佔比較大，因此估計全球五分之一工作可以由AI完成，相當於大型經濟體中約3億份全職工作，低於美國與歐元區的四分之一工作。

    該報告將引發有關AI技術振興富國低迷生產力增長，同時又創造失業白領勞工新階級的辯論，白領勞工面臨遭遇與1980年代製造業勞工相同命運的風險。

    高盛說，如果在AI方面的企業投資持續成長，如同1990年代的軟體投資步伐，至2030年，單單美國的投資就可能接近美國GDP 1%。

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