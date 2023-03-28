為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    兒徹夜未歸 母用「iPhone追蹤定位」找人驚見他陳屍水溝

    英國母親發現兒子徹夜未歸，用iPhone定位追蹤下落，沒想到找到人時，驚見他竟陳屍水溝。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透）

    英國母親發現兒子徹夜未歸，用iPhone定位追蹤下落，沒想到找到人時，驚見他竟陳屍水溝。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透）

    2023/03/28 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名母親發現兒子徹夜未歸，以iPhone追蹤兒子下落，沒想到找到人時，兒子陳屍水溝中；調查更發現，兒子竟是遭人撞死。而肇事逃逸的駕駛被判刑7年2個月。

    據《每日郵報》報導，英國22歲男子阿什沃思（Josh Ashworth）事發前一晚仍與家人保持聯繫，但母親瑞秋（Rachael）發現他徹夜未歸也聯繫不上，心急如焚的她追蹤了兒子的手機定位，發現阿什沃思的定位落在林肯郡薩默比山附近的A52公路上，家人趕到現場後，發現他倒在水溝中，面部朝下，已是具冰冷屍體。

    警方調查發現，阿什沃思當時正沿著A52公路走路回家，被開著寶馬的22歲駕駛特雷西德（Cole Tresidder）以時速96公里高速撞上，特雷西德竟棄車逃逸。痛心的母親瑞秋控訴，「為什麼要把他丟在路邊？我兒子本來有機會活下來。」

    車禍隔天，特雷西德在社群上讀到這篇車禍報導，到警局自首，但他聲稱當時是「撞到一頭鹿」，但警方並不採信他的說詞。特雷西德去年12月也因為撞上汽車被定罪，甚至查獲他身上竟持有1560英鎊（約新台幣5.7萬元）的古柯鹼。

    判決在本月25日出爐，特雷希德被判7年2個月有期徒刑，禁止駕駛6年5個月。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    館長不捨...女遭野馬男闖紅燈撞死 家屬悲PO影片：21歲人生結束了
    2021/08/29 23:51

    館長不捨...女遭野馬男闖紅燈撞死 家屬悲PO影片：21歲人生結束了
    抓到了！大年初四撞死老婦肇逃 竟是19歲無照學生
    2020/02/12 20:40

    抓到了！大年初四撞死老婦肇逃 竟是19歲無照學生

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    酒駕撞死老婦肇逃 狡猾男想脫罪引爆檢方憤怒
    2018/06/26 22:08

    酒駕撞死老婦肇逃 狡猾男想脫罪引爆檢方憤怒
    在國3撞死工人肇事逃逸 警方以車追嫌
    2018/04/23 21:34

    在國3撞死工人肇事逃逸 警方以車追嫌

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播