兒徹夜未歸 母用「iPhone追蹤定位」找人驚見他陳屍水溝

英國母親發現兒子徹夜未歸，用iPhone定位追蹤下落，沒想到找到人時，驚見他竟陳屍水溝。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透）

2023/03/28 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名母親發現兒子徹夜未歸，以iPhone追蹤兒子下落，沒想到找到人時，兒子陳屍水溝中；調查更發現，兒子竟是遭人撞死。而肇事逃逸的駕駛被判刑7年2個月。

據《每日郵報》報導，英國22歲男子阿什沃思（Josh Ashworth）事發前一晚仍與家人保持聯繫，但母親瑞秋（Rachael）發現他徹夜未歸也聯繫不上，心急如焚的她追蹤了兒子的手機定位，發現阿什沃思的定位落在林肯郡薩默比山附近的A52公路上，家人趕到現場後，發現他倒在水溝中，面部朝下，已是具冰冷屍體。

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警方調查發現，阿什沃思當時正沿著A52公路走路回家，被開著寶馬的22歲駕駛特雷西德（Cole Tresidder）以時速96公里高速撞上，特雷西德竟棄車逃逸。痛心的母親瑞秋控訴，「為什麼要把他丟在路邊？我兒子本來有機會活下來。」

車禍隔天，特雷西德在社群上讀到這篇車禍報導，到警局自首，但他聲稱當時是「撞到一頭鹿」，但警方並不採信他的說詞。特雷西德去年12月也因為撞上汽車被定罪，甚至查獲他身上竟持有1560英鎊（約新台幣5.7萬元）的古柯鹼。

判決在本月25日出爐，特雷希德被判7年2個月有期徒刑，禁止駕駛6年5個月。

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