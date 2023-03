最強偷渡！ 2古巴人搭滑翔機闖美 安全著陸毫髮無傷被拘留

2023/03/26 12:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國當局坦承,有2名古巴人於25日10點30分以乘坐滑翔機偷渡來美,並安全著落在佛羅里達州機場,2人已被拘留。消息一出,美國網友則回應,「他們真的太強值得被留下來」、「太突破框架太有創意」、「NASA應該聘請他們」等。

綜合外媒報導,古巴人因獨裁政權、經濟困頓而出走,又與美國相近,僅以佛羅里達海峽相隔,距離約177公里,多數古巴人都選擇以自製各式船隻偷渡到美。

佛州門羅郡治安官辦公室(Monroe County Sheriff’s Office)表示,2古巴人安全降落在基韋斯特國際機場(Key West International Airport),毫髮無傷,已由美國邊境巡邏隊拘留看管。

基韋斯特國際機場也回應,機場不受影響,運營照常進行。

門羅郡治安官辦公室發言人亞當(Adam Linhardt)表示,古巴偷渡客以各種方式來美,開滑翔機並非典型案例,但絕非是最特別的。

警方也公開2人駕駛的滑翔機,照片顯示,該滑翔機僅有一個長形座位,下方還綁著一個保麗龍箱,2人行李極少,僅有2個後背包。

美國網友則回應,「NASA應該聘請他們」、「他們是不是在中國氣球上」、「他們真得太強值得被留下來」、「真的超瘋狂的」、「太突破框架太有創意」、「一年後,他們將成為波音公司的工程師」、「滑翔機即時廣告」等。

???????????????????? ???????? ????????????????????????????:



Two Cuban migrants were taken into U.S. Border Patrol custody after landing at the Key West International Airport onboard a powered hang glider. No reported injuries. We appreciate the support from @mcsonews.#Breaking #Saturday #KeyWest #Cuba pic.twitter.com/KqqFlYqie1