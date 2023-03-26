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    最強偷渡！ 2古巴人搭滑翔機闖美 安全著陸毫髮無傷被拘留

    2古巴人駕駛滑翔機偷渡到美，引發關注。（圖取自@USBPChiefMIP推特）

    2古巴人駕駛滑翔機偷渡到美，引發關注。（圖取自@USBPChiefMIP推特）

    2023/03/26 12:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國當局坦承，有2名古巴人於25日10點30分以乘坐滑翔機偷渡來美，並安全著落在佛羅里達州機場，2人已被拘留。消息一出，美國網友則回應，「他們真的太強值得被留下來」、「太突破框架太有創意」、「NASA應該聘請他們」等。

    綜合外媒報導，古巴人因獨裁政權、經濟困頓而出走，又與美國相近，僅以佛羅里達海峽相隔，距離約177公里，多數古巴人都選擇以自製各式船隻偷渡到美。

    佛州門羅郡治安官辦公室（Monroe County Sheriff’s Office）表示，2古巴人安全降落在基韋斯特國際機場（Key West International Airport），毫髮無傷，已由美國邊境巡邏隊拘留看管。

    基韋斯特國際機場也回應，機場不受影響，運營照常進行。

    門羅郡治安官辦公室發言人亞當（Adam Linhardt）表示，古巴偷渡客以各種方式來美，開滑翔機並非典型案例，但絕非是最特別的。

    警方也公開2人駕駛的滑翔機，照片顯示，該滑翔機僅有一個長形座位，下方還綁著一個保麗龍箱，2人行李極少，僅有2個後背包。

    美國網友則回應，「NASA應該聘請他們」、「他們是不是在中國氣球上」、「他們真得太強值得被留下來」、「真的超瘋狂的」、「太突破框架太有創意」、「一年後，他們將成為波音公司的工程師」、「滑翔機即時廣告」等。

    兩古巴人駕駛滑翔機偷渡到美，引發關注。（圖取自MCSO - Florida Keys臉書粉絲頁）

    兩古巴人駕駛滑翔機偷渡到美，引發關注。（圖取自MCSO - Florida Keys臉書粉絲頁）

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