牛打嗝放屁要課稅！救氣候危機「對牛宣戰」是場漫長硬仗

乳牛、肉牛等經濟牲畜打嗝、放屁會造成每年全球15％的溫室氣體排放，被認為是全球氣候變遷元凶之一。乳牛示意圖。（資料照）

2023/03/25 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕以乳牛為目標來應對全球氣候變遷，似乎悖於常理。然而，從紐西蘭到歐洲，各國政府都在關注這些經濟牲畜，聯合國估計顯示，乳牛、肉牛等牲畜打嗝和放屁，會造成每年全球15％的溫室氣體排放量。畜牧產業對於被鎖定強烈反彈，認為這無異在教導消費者把漢堡視為「污染燃料」。

根據《路透社》報導，乳牛和其他反芻動物的消化和排泄物會產生甲烷，這種氣體在釋放後的前20年內，在大氣中吸收熱量的能力是二氧化碳的80倍。根據國際能源署的數據，牛是農業甲烷排放的主要來源，2022年甲烷排放量達到142公噸，是石化產業甲烷排放量的3倍。

請繼續往下閱讀...

為了實現2021年《格拉斯哥氣候公約》中，到2030年將大氣中的甲烷減少至少30％的目標，歐盟國家正在討論一項對27國集團的農場實施排放限制的提議，而這將會減少牲畜數量。在紐西蘭，農業的溫室氣體排放量佔一半以上，紐西蘭政府正在考慮根據飼養的動物數量、使用的肥料和能源效率等等，向農民課徵「牛屁稅」。

要推動這些計劃並不容易。合計佔歐洲牛肉產量4分之1以上的義大利和德國，農民正在抗議。而牛奶和肉類生產商可以依靠技術面來抑制排放量。荷蘭專業化學品公司「帝斯曼」（DSMN.AS）和紐西蘭牛奶生產商「恆天然合作社集團」（FCG.NZ）生產的飼料添加劑，可以減少乳牛打嗝的次數。法國乳製品巨頭「達能」（DANO.PA）在牛奶生產過程中將固體與液體分離，可以將釋放的甲烷減少5分之1以上。但它並不適用於每個農場，而且非常昂貴。

然而，如果肉類價格上漲，將縮小植物性漢堡和植物性牛排的差距，根據Good Food Institute的數據，如今植物性漢堡和植物性牛排的價格是動物性漢堡的兩倍。這將阻止消費者購買排骨和香腸，選擇碳密集型產品（carbon-intensive production，或稱高碳排產品）的替代品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法