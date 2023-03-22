為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聯合國：全球26％地區缺乏飲用水、46％地區缺乏衛生設施

    2023年3月21日，巴基斯坦卡拉奇貧民窟的人們在集水點排隊取水。每年3月22日是世界水資源日，旨在強調淡水的重要性。（美聯社）

    2023年3月21日，巴基斯坦卡拉奇貧民窟的人們在集水點排隊取水。每年3月22日是世界水資源日，旨在強調淡水的重要性。（美聯社）

    2023/03/22 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕45年來首次舉辦的「聯合國水資源會議」開幕前夕，週二（21日）聯合國教科文組織發布了最新報告，稱缺水問題在未來幾十年內將愈演愈烈，尤其城市地區恐更加嚴峻。

    據《美聯社》報導，聯合國教科文組織《2023年世界水資源開發報告》表示，全球26%的人口無法獲得安全飲用水、46%的人口無法使用基本衛生設施；世界各國應共同努力，實現2030年全球都能獲得乾淨水資源和衛生設施的目標。

    實現目標的成本不斐，每年預計在6000億美元到1兆美元之間。聯合國正與投資者、金融家、政府和氣候變遷組織建立夥伴關係，確保維護環境的資金充裕。

    根據該報告，在過去40年中，全球用水量以每年約1%的速度增長。實際增加多發生在發展中國家和新興經濟體，驅動因素是工業高速發展，尤其是城市人口不斷增長。

    此外，由於農業用水量佔全球總用水量的70%，提高灌溉效率成了首要目標，例如部分國家、地區使用「滴灌」技術達成節水，將使城市供水更加豐沛。

    報告也表示，由於氣候變化，「目前水資源豐富地區，如中非、東亞和南美洲部分地區，季節性水資源短缺將加劇。而水資源早已供不應求的地區，將更顯嚴重，如中東、非洲撒哈拉沙漠等地」。

    平均而言，全球約有10%人口生活在缺水嚴重的國家，亦即多達35億人，每年至少有一個月的時間，生活在缺水環境中。

    至於水污染問題，最大污染源則是未經處理的廢水。全球80%的廢水排放，未經任何加工處理程序，而在多數發展中國家，這一比例甚至達到99%。

    由荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）共同主持、為期3天的「聯合國水資源會議」，將討論上述議題，及包括「水生生態系統保育」、「改善水資源管理」、「增加水的再利用」和「促進跨境水資源利用合作」等項目。

    共計171個國家列席該會議，包括100多位各國部會首長及20多個非政府組織代表。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    世界氣象組織發布全球水資源報告 36億人用水不足
    2022/11/30 12:01

    世界氣象組織發布全球水資源報告 36億人用水不足
    全球須達成「歷史級」氣候協議 UN秘書長：否則我們都會完蛋
    2022/11/05 13:04

    全球須達成「歷史級」氣候協議 UN秘書長：否則我們都會完蛋

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    德瑞克說碳金融》第四十一講：口渴的能源？談能源轉型下的水資源
    2022/11/04 10:57

    德瑞克說碳金融》第四十一講：口渴的能源？談能源轉型下的水資源
    全球都口渴！聯合國估2030年40%國家缺水
    2015/03/20 15:52

    全球都口渴！聯合國估2030年40%國家缺水
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播