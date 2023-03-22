聯合國：全球26％地區缺乏飲用水、46％地區缺乏衛生設施

2023年3月21日，巴基斯坦卡拉奇貧民窟的人們在集水點排隊取水。每年3月22日是世界水資源日，旨在強調淡水的重要性。（美聯社）

2023/03/22 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕45年來首次舉辦的「聯合國水資源會議」開幕前夕，週二（21日）聯合國教科文組織發布了最新報告，稱缺水問題在未來幾十年內將愈演愈烈，尤其城市地區恐更加嚴峻。

據《美聯社》報導，聯合國教科文組織《2023年世界水資源開發報告》表示，全球26%的人口無法獲得安全飲用水、46%的人口無法使用基本衛生設施；世界各國應共同努力，實現2030年全球都能獲得乾淨水資源和衛生設施的目標。

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實現目標的成本不斐，每年預計在6000億美元到1兆美元之間。聯合國正與投資者、金融家、政府和氣候變遷組織建立夥伴關係，確保維護環境的資金充裕。

根據該報告，在過去40年中，全球用水量以每年約1%的速度增長。實際增加多發生在發展中國家和新興經濟體，驅動因素是工業高速發展，尤其是城市人口不斷增長。

此外，由於農業用水量佔全球總用水量的70%，提高灌溉效率成了首要目標，例如部分國家、地區使用「滴灌」技術達成節水，將使城市供水更加豐沛。

報告也表示，由於氣候變化，「目前水資源豐富地區，如中非、東亞和南美洲部分地區，季節性水資源短缺將加劇。而水資源早已供不應求的地區，將更顯嚴重，如中東、非洲撒哈拉沙漠等地」。

平均而言，全球約有10%人口生活在缺水嚴重的國家，亦即多達35億人，每年至少有一個月的時間，生活在缺水環境中。

至於水污染問題，最大污染源則是未經處理的廢水。全球80%的廢水排放，未經任何加工處理程序，而在多數發展中國家，這一比例甚至達到99%。

由荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）共同主持、為期3天的「聯合國水資源會議」，將討論上述議題，及包括「水生生態系統保育」、「改善水資源管理」、「增加水的再利用」和「促進跨境水資源利用合作」等項目。

共計171個國家列席該會議，包括100多位各國部會首長及20多個非政府組織代表。

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