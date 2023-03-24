英國9男直播切除生殖器獲利逾700萬 被控嚴重人體傷害罪等29罪名

英國有9名男子透過暗網直播切除生殖器獲利，引發外界討論。示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/03/24 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國9名男子因透過暗網直播切除生殖器、手腳獲利，面臨嚴重人體傷害罪等共29項罪名指控，本月22日到西敏（Westminster）地方法院出庭受審。

綜合英媒報導，來自倫敦北部托登罕（Tottenham）的45歲男子挪威籍古斯塔夫森（Marius Gustavson），沉迷於非主流文化「Nullo」，據稱Nullo成員大多為認為自己是太監的男性，熱衷進行閹割這類「極端身體改造」，也有一些女性自願將陰道縫合併切除陰蒂，乳頭和乳房。

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不滿足只改造自身的古斯塔夫森，6年前找到另外8名同好，透過直播或是拍攝切除陰莖、睪丸等器官的影片，上傳到暗網，訂閱者可以付費觀看，據稱這6年間，古斯塔夫森一夥人藉此進帳約20萬英鎊（約746萬元台幣）。英國警方表示，古斯塔夫森一夥的拍攝對象不只他們自己，還涉及13名被騙去接受極端手術的受害人。

本月22日，古斯塔夫森一夥到西敏地方法院出庭受審，作為發起人的古斯塔夫森還坐輪椅出庭，原因是他除了切掉自己的生殖器、乳頭，還切除了腿腳。9人被控嚴重人體傷害罪、製作、傳播不雅影像等共29項罪名，目前全案還在調查審理，9人尚未被定罪。

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