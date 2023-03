6年前萌孩亂入直播全球爆紅！教授老爸分享全家新近況

2023/03/23 08:32

〔即時新聞/綜合報導〕6年前南韓憲法法院宣判當時總統朴槿惠彈劾案成立,英國廣播公司(BCC)與釜山大學教授凱利(Robert E. Kelly)連線直播,不料教授的兩個小孩卻在直播過程中闖入房間,超萌畫面引發全球網友熱議。相隔6年,這名教授老爸公開全家福照片,可愛畫面再度征服眾多網友的心。

凱利日前在推特發文表示,上週末小孩有一場歌唱表演,所以拍了一些全家福照片,再次感謝所有關注他的粉絲,他和家人對大家的好意感到受寵若驚。全家福照片吸引許多網友留言「孩子長這麼大了!」「可愛的照片,你的照片總是帶來歡樂」「很漂亮的一家人,謝謝您給世界帶來如此多的歡樂。」

2017年,南韓釜山大學的政治學教授凱利接受《BBC》專訪,分析南韓前總統朴槿惠遭彈劾的事件,突然一個穿著黃色衣服的小女孩開門進入房間,大搖大擺地跳著舞步靠進鏡頭,凱利不敢離開鏡頭前,只能用手阻擋孩子靠近,沒想到另一個小嬰兒這時也「駕駛」著學步車跟著闖進,讓凱利教授滿臉尷尬,而孩子們的媽媽趕緊火速衝進房間把孩子們拖出去,趴低身體關上房門,這段爆笑畫面也凱利一家人躍上全球版面。

Some BBC Dad content since the 6th anniversary of the original video was last Friday.



Marion had a singing performance this past weekend, so we got some nice family pictures.



Thanks again to all of you who follow me bc of the video. My family and I flattered by your kindness. pic.twitter.com/1SWVtJME5e