6年前萌孩亂入直播全球爆紅！教授老爸分享全家新近況

凱利接受《BBC》專訪，突然穿著黃色衣服的女兒開門進入房間，大搖大擺靠進鏡頭，凱利不敢離開鏡頭前，只能用手阻擋孩子靠近。（圖擷取自YouTube）

2023/03/23 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕6年前南韓憲法法院宣判當時總統朴槿惠彈劾案成立，英國廣播公司（BCC）與釜山大學教授凱利（Robert E. Kelly）連線直播，不料教授的兩個小孩卻在直播過程中闖入房間，超萌畫面引發全球網友熱議。相隔6年，這名教授老爸公開全家福照片，可愛畫面再度征服眾多網友的心。

凱利日前在推特發文表示，上週末小孩有一場歌唱表演，所以拍了一些全家福照片，再次感謝所有關注他的粉絲，他和家人對大家的好意感到受寵若驚。全家福照片吸引許多網友留言「孩子長這麼大了！」「可愛的照片，你的照片總是帶來歡樂」「很漂亮的一家人，謝謝您給世界帶來如此多的歡樂。」

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2017年，南韓釜山大學的政治學教授凱利接受《BBC》專訪，分析南韓前總統朴槿惠遭彈劾的事件，突然一個穿著黃色衣服的小女孩開門進入房間，大搖大擺地跳著舞步靠進鏡頭，凱利不敢離開鏡頭前，只能用手阻擋孩子靠近，沒想到另一個小嬰兒這時也「駕駛」著學步車跟著闖進，讓凱利教授滿臉尷尬，而孩子們的媽媽趕緊火速衝進房間把孩子們拖出去，趴低身體關上房門，這段爆笑畫面也凱利一家人躍上全球版面。

Some BBC Dad content since the 6th anniversary of the original video was last Friday.



Marion had a singing performance this past weekend, so we got some nice family pictures.



Thanks again to all of you who follow me bc of the video. My family and I flattered by your kindness. pic.twitter.com/1SWVtJME5e — Robert E Kelly （@Robert_E_Kelly） March 14, 2023

凱利6年前與BBC連線直播討論政局時，小孩們突然闖進房間。（圖擷取自YouTube）

小女孩開門進入房間，大搖大擺地靠進鏡頭，另一名小嬰兒也「駕駛」娃娃車跟著闖進房間，讓凱利教授滿臉尷尬。（圖擷取自YouTube）

媽媽火速衝進房間把孩子們拖出去。（圖擷取自YouTube）

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