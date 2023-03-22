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    挺台很重要！ 英國會議員史都華：盼「伊莉莎白女王號」通過台海

    英國航空母艦「伊莉莎白女王號」。（美聯社檔案照）

    英國航空母艦「伊莉莎白女王號」。（美聯社檔案照）

    2023/03/22 17:54

    〔記者楊丞彧／台北報導〕歐洲聯盟（EU）印太地區特使提伯斯（Richard Tibbels）日前表示，歐盟希望增加在南海的海軍能見度。事實上，近年許多歐洲國家陸續派軍艦航行印太區域。其中，英國皇家海軍航空母艦「伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）」打擊群，2021年5月起展開7個多月的全球巡航任務，航經南海、呂宋海峽與台灣東側西太平洋海域。台英國會小組主席、英國下議員史都華（Bob Stewart）則直言：「我希望它是穿越台灣海峽。」

    外交部今（22）日下午舉行「英國國會台英國會小組訪問團記者會」，台英國會小組主席史都華、副主席白若博（Rob Butler）、下議員艾薩拉（Sarah Atherton）、戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi）、康福澤下議員（Afzal Khan）以及瑞茉莉下議員（Marie Rimmer）等保守黨及工黨跨黨派議員出席，由外交部發言人兼公眾會執行長劉永健主持。

    《路透》13日報導，英國去年前9個月批准售台的潛艦零件和技術大幅增加。外媒問及，台灣與英國在軍事上有何交流？此行會帶回什麼訊息？史都華透露，在與台灣政府官員會面時，確有談到部分安全議題。對此他無法代表政府發言，不過，他們都支持英國政府的作法。

    史都華強調，此行要帶回英國最重要的訊息，就是應盡可能地協助台灣自我防衛。團員們都曾在英國國會要求盡可能地協助台灣，也樂見英軍航艦「伊莉莎白女王號」曾來到此區域。他則非常希望該航艦是直直通過台灣海峽，可惜或因政治因素考量而沒成真。

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