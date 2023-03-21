普習會之際 俄國人權領袖遭突擊住處、刑事調查

俄羅斯知名人權組織「紀念」的共同主席奧羅夫（左）21日遭當局刑事調查，安全人員稍早曾突擊他與共同創辦人拉欽斯基（右）等多名「紀念」的工作人員的住處。圖為兩人去年10月7日「紀念」獲得諾貝爾和平獎當天離開莫斯科的法庭。（美聯社）

2023/03/21 23:45

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此俄羅斯總統普廷與來訪的中國國家主席習近平舉行會談之際，已遭解散的俄國最知名人權團體「紀念」（Memorial）的共同主席之一奧羅夫（Oleg Orlov）的住處遭安全人員突擊，奧羅夫本人稍後被控「詆毀」軍隊而遭當局刑事調查。

「紀念」指出，安全人員還突擊包括64歲的共同創辦人拉欽斯基（Yan Rachinsky）在內的多名「紀念」的工作人員住處；69歲的奧羅夫則遭到刑事調查。「紀念」說，調查人員是在指控，他們涉嫌將二戰時的納粹賣國賊納入其政治恐怖受害者名單後，發動上述突擊。俄羅斯警方本月稍早還曾搜查「紀念」的辦公室。

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「紀念」是俄羅斯最著名的人權組織，2021年底、即俄羅斯入侵烏克蘭前數月遭當局解散，但該組織仍在去年與白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties），共同獲得諾貝爾和平獎。

奧羅夫曾在開戰後的去年3月初，於莫斯科高舉反戰標語而被捕，他在接受外媒訪問時表示，俄軍在烏克蘭製造恐怖，令他痛苦羞愧。

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