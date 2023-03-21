若共軍犯台 美太平洋艦隊司令：命令一到馬上馳援

美軍太平洋艦隊司令帕帕羅表示，一旦共軍侵台，他們在接獲命令後會立刻馳援台灣。圖為美國海軍尼米茲級航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）。（路透檔案照）

2023/03/21 19:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）2月在尼米茲號航空母艦上，接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」專訪的內容，於本月19日正式播出，其中提到一旦中國人民解放軍武力侵犯台灣，太平洋艦隊在接獲美國總統和國會命令後，將迅速部署至西太平洋地區馳援台灣。

CBS首先指出，美國海軍幫助美國在兩次世界大戰和美蘇冷戰中獲勝，至今也仍具備強大實力，但中國已建立全球最大規模海軍，即使是美軍人員，也對美軍是否做好應戰準備起疑心。對此，帕帕羅上將回應道，美國海軍現擁有約300艘各式艦艇，其中3分之1一直處於戰備與部署狀態，當下就有100艘在全球各地執行任務。而太平洋艦隊擁有200艘艦艇及15萬名官兵和文職人員，佔整體海軍6成。

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在被問及一旦中國武力犯台，美國海軍如何應對？帕帕羅稱決定權在於美國總統和國會，但「我們的職責是做好應對準備，只要命令一到，美國海軍就會迅速部署到西太平洋，以馳援台灣。」帕帕羅進一步強調，「我們準備好了，是的。但我永遠不會承認我們已準備充足。」

帕帕羅表示，共軍確實擁有全球最多的艦艇，而數量本身就是一種品質，但美國海軍威力最強的武器是航空母艦，其艦載機聯隊一天可進行150次對地及對海打擊或空中攻擊任務，共計可投送900枚精準導引彈藥，這是中國海軍還不具備、但正在努力的方向。帕帕羅還說，只要以安全、專業的方式飛行或航行，每個國家都有權利依據國際法在任何地方行動，但中國的作法十分挑釁。

針對北京指控美國試圖遏制中國，帕帕羅反問北京，「你們是否在擴張？你們是擴張主義強權嗎？」他強調，美方不尋求遏制中國，而是促使中國遵守規則。他也重申，美國同樣是一個西太平洋國家，這個區域不是中國「後院」。

帕帕羅提到，潛艦也是美軍至今仍保持優勢的武器，技術上領先中國一個世代、約10到20年，光是當下在太平洋航行的美軍核潛艦推估就有12艘，非常難以偵測及追蹤，中國一直試圖加以破解。對於共軍高層拒接美國軍方熱線電話，帕帕羅坦言這種情況很危險，但美軍仍會做最好的評估，依據中方公開場合的談話及行為，研判其意圖，讓美軍行動能有所本。

針對華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份台海戰爭兵推報告顯示，若共軍2026年犯台，美日台將慘勝，且美軍將損失2艘航艦在內共20多艘大型艦艇，帕帕羅表示這個結果的確看似合理，但他可以想像更糟或更好的結果，重點在於必須清楚認知潛在代價。

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