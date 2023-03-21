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    不止增援防空系統 挪威8輛豹2主戰車運抵烏克蘭

    挪威承諾的德製豹 2 主戰車正準備運往烏克蘭。（取自挪威武裝部隊）

    挪威承諾的德製豹 2 主戰車正準備運往烏克蘭。（取自挪威武裝部隊）

    2023/03/21 16:17

    〔記者陳成良／台北報導〕繼波蘭向烏克蘭交付14輛豹2A4型（Leopard 2A4）主戰車後，挪威軍方20日宣布，挪威承諾向烏克蘭提供8輛豹2A4型主戰車，也已運抵當地。挪威的運輸專機同時帶來多輛軍車、砲彈及防彈背心等軍備。

    烏克蘭總參謀部表示，豹2主戰車具卓越機動性，可以快速穿越戰區，並自帶裝甲防護，加強防禦能力，是地面戰的最強武器。

    挪威國防部長格蘭（Bjorn Arild Gram）強調，支持烏克蘭是絕對正確的決定，最重要是讓俄羅斯不能贏得戰事，確保烏克蘭及挪威，乃至全個歐洲的安全。

    挪威同時向烏克蘭軍事人員提供操作戰車，及其他的軍事及醫務培訓，部分培訓項目分別在波蘭及英國進行。在俄羅斯全面入侵的第一年，挪威撥款3億美元（約新台幣91億元）用於軍援烏克蘭。

    3月10日，格蘭訪問基輔，並宣布新一波對烏克蘭軍事援助，將與美國合作提供另外2套「國家先進防空系統」（NASAMS），預定春季交付，以加強烏軍防空能力。

    NASAMS是雷神公司與挪威康斯堡防衛與航太公司（Kongsberg Defence and Aerospace）合作推出的中程防空系統，該系統可防禦無人機（UAV）、直升機、巡弋飛彈、無人作戰飛機（UCAV）和戰機，號稱俄國空軍的夢魘，目前雷神公司已向烏克蘭交付2套NASAMS。

    挪威將與美國合作提供另外兩套「國家先進防空系統」（NASAMS），預定春季交付。（取自挪威Kongsberg Defence and Aerospace官網）

    挪威將與美國合作提供另外兩套「國家先進防空系統」（NASAMS），預定春季交付。（取自挪威Kongsberg Defence and Aerospace官網）

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