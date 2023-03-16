波蘭最快4週內援烏MiG-29戰機 傳多國有意跟進

波蘭政府將在未來4到6週內將一批MiG-29戰鬥機移交給烏克蘭。圖為波蘭MiG-29戰鬥機。（美聯社）

2023/03/16 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕西方各國持續軍援烏克蘭，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）14日表示，波蘭政府將在未來4到6週內將一批MiG-29戰鬥機移交給烏克蘭。波蘭政府也透露，有多國有意跟進。

綜合外媒報導，波蘭從1989年開始使用MiG-29戰鬥機，目前共有28架，但波蘭持續實施現代化，以美製F-16戰機、南韓製FA-50戰鬥攻擊機來陸續取代舊機型，並且正在向美方購買F-35戰機。由於MiG-29是烏克蘭空軍熟悉的機型，波蘭提供後烏軍可以馬上使用。

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莫拉維茨奇並沒有提到波蘭會提供多少架MiG-29戰機給烏克蘭，僅表示會在未來4到6週內提供一批MiG-29。波蘭總統辦公室負責人斯羅特（Pawel Szrot）15日被問到可能會提供多少MiG-29，斯羅特表示，由於波蘭先前向烏克蘭提供14輛德製豹2戰車，「肯定不會像這批戰車一樣多」。

先前斯洛伐克政府也有意向烏克蘭提供MiG-29，波蘭政府此次公開援助意向後，可望促使更多國家向烏克蘭提供戰機。波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）15日透露，華沙當局已收到多國願意向烏克蘭提供MiG-29的明確表態，但他並沒有透露是哪些國家。據了解在北約成員國中，保加利亞、克羅埃西亞和羅馬尼亞都有MiG-29戰機庫存。

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