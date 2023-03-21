「佛洛伊德之死」後續 費城宣布支付抗議者2.7億和解金

「佛洛伊德之死」2020年延燒全美，圖為費城執法部門在高速公路上施放催淚瓦斯和胡椒噴霧。（路透）

2023/03/21 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城市政府20日宣布，將支付925萬美元（約新台幣2.7億元）和解金，賠償「佛洛伊德之死」抗議者所提起的集體訴訟，抗議者稱警察在一次示威遊行中對他們非法施暴。

據《路透》報導，美國賓州費城市政府20日發表書面聲明表示，和解金將分配給343名原告，他們聲稱在2020年5月「佛洛伊德之死」引發的一連串抗議活動中，費城警方對他們的身體和心理造成了巨大傷害。

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原告律師指出，該市亦將向「Bread & Roses Community Fund」基金會，提供至少50萬美元（約新台幣1500萬元）捐款，替西費城（West Philadelphia）居民提供免費的心理健康諮詢服務。該區為知名的黑人社區，長期受到警察暴力事件籠罩。

示威現場的影像顯示，2020年6月1日，費城警方針對聚集在高速公路上的抗議群眾，使用了催淚瓦斯和胡椒噴霧，部分原告更指控警方向人群發射低致命武器「橡皮子彈」。

代表343名原告的法律組織、「Legal Defense Fund」基金會稱，這將是費城歷史上最大宗的和解案件。該基金會表示，警方已同意每隔6個月與西費城居民代表會面，提供警方使用武力的相關數據，並與社區進行溝通。

費城市長肯尼（Jim Kenney）認為，「系統性的種族主義、警察對有色人種長期的殘暴行為，遺留的痛苦和創傷仍是無法量化的」，他並希望和解協議能夠帶來些許治癒作用。

紐約市近日亦同意向抗議者支付數百萬美元。抗議者聲稱在「佛洛伊德之死」引爆的示威活動中，警察對紐約民眾濫用職權、暴力相向。

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