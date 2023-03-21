拜登簽署武肺法案 要求解密病毒起源與武漢研究所關聯

美國總統拜登簽署獲國會通過的《2023年新冠病毒起源法》，要求將疫情爆發與中國武漢病毒研究所之間的潛在關聯性等相關資料對外公開。圖為中國湖北省武漢病毒研究所。（法新社）

2023/03/21 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情迄今逾3年仍不清楚爆發確切原因，對此美國總統拜登（Joe Biden）本週一簽署獲國會通過的《2023年新冠病毒起源法》，要求將疫情爆發與中國武漢病毒研究所之間的潛在關聯性等相關資料對外公開。

綜合外媒報導，眾議院於10日一致通過《2023年新冠病毒起源法》法案，並要求美國國家情報首長（DNI）海恩斯（Avril Haines）解密關於武肺病毒的起源資訊，最後送至白宮給拜登簽署法案。

請繼續往下閱讀...

拜登在公開聲明提到，我們需對武肺病毒的源頭追根究柢，其中包括病毒與中國武漢研究所（Wuhan Institute of Virology）之間的潛在性聯繫。拜登說：「我與國會目標一致，政府在實施這項法案時，將盡可能解密並公開分享這些訊息。」

拜登表示，自2021年上任後，他指示情報界使用一切可用工具調查武肺病毒，「這項工作正在進行中，未來將在不危及國家安全情況下盡可能對外公開資訊。」

報導分析，拜登簽署這項法案可能伴隨政治風險，因美中關係緊張，北京政府持續否認病毒與武漢實驗室有所聯繫，美國本土對於病毒起源也存在眾多分歧看法。據悉，自2019年疫情爆發以來，全球至今超過700萬人死亡，其中美國有100萬人染疫致死。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法