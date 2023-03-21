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    致命俯衝無解！ 中國東航空難最新調查：非常複雜極為罕見

    去年3月21日，東方航空波音737-800型客機從昆明起飛後不久，俯衝墜毀在廣西，機上123名旅客、9名機組成員全部罹難。（美聯社）

    去年3月21日，東方航空波音737-800型客機從昆明起飛後不久，俯衝墜毀在廣西，機上123名旅客、9名機組成員全部罹難。（美聯社）

    2023/03/21 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕去年3月，中國東方航空MU5735客機墜毀在廣西山區，造成機上123名乘客和9名機組人員全數罹難，當局公布最新調查報告，稱確定墜地前飛機沒有任何技術故障的跡象，坦言「於本起事故非常複雜、極為罕見」，目前調查還在持續深入進行中。

    去年3月21日，東方航空波音737-800型客機從昆明起飛後不久，偏離巡航高度8900公尺快速下降，最後墜毀於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮，機上123名旅客、9名機組成員全部罹難，飛機墜毀前一刻的影片被行車紀錄器拍到，只見客機機頭朝下俯衝，同時飛行員在飛機快速下降期間沒有理會空中交通管制員和附近飛機的反覆呼叫，引發機師蓄意墜機的傳言。

    中國民航局20日公布東方航空MU5735客機失事最新調查進度，稱技術調查組對飛機殘骸進行詳細檢查，確定墜地前飛機關鍵操縱部件可能的工作狀態，同時結合殘骸分析、飛機旅客、行李調查，相關數據對飛機最後階段飛行狀態進行分析，使用飛行模擬機和真機開展模擬驗證。

    中國民航局坦言，本起事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中。後續，技術調查組將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關訊息。

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