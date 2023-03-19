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    美佛州春假狂歡爆槍擊 1死1傷

    邁阿密海灘當地時間17日晚間發生槍擊案，已知一死一傷。（美聯社）

    邁阿密海灘當地時間17日晚間發生槍擊案，已知一死一傷。（美聯社）

    2023/03/19 08:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州邁阿密海灘週末春假人潮爆發槍擊事件，造成1死1傷，現場至少數十人在槍聲中倉皇逃生。這起槍擊案距離世界棒球經典賽即將舉行四強賽的龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）只有幾公里遠，即使在壅塞的交通下，也只要20分鐘車程。

    邁阿密海灘警方說，這起槍擊事件發生在上週五（17日）晚上，有2名男性中槍，現場擁擠的人潮聞聲瘋狂逃命，員警趕到後火速封鎖現場，全面清查當時在此次狂歡的各聚會，現場搜出4把槍、拘捕1人，這名男性完全配合調查，目前初步判定這起槍擊案是獨立事件。

    警方表示，槍擊事件發生在邁阿密南灘的海洋大道（Ocean Drive）上，當時這條最繁忙的路段禁止車輛通行，有數以百計的年輕人聚在一起慶祝春假。槍擊案造成2名男性中彈，其中1人送醫後傷重不治，另1人傷勢也不輕，傷亡者身分尚未公布。

    這是邁阿密南灘多年來第二次在春假期間爆發槍擊案。去年在海洋大道發生2起槍擊案後，邁阿密一度實施局部宵禁。再前一年，春假期間約有1000人被捕、數十支槍被沒收。

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